Milliarden-Wette auf Zukunftschips: Was TSMC jetzt plant

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, treibt seine Expansion in Japan mit Nachdruck voran. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plant der Konzern laut einer aktuellen Regierungsmitteilung aus Taiwan, im Jahr 2028 mit der Installation der Anlagen sowie der Massenproduktion von 3-Nanometer-Chips in seiner zweiten Fabrik im Land zu beginnen.

Strategiewechsel hin zu High-End-Technologie

Noch vor wenigen Jahren hatte TSMC für Japan vor allem weniger fortschrittliche Fertigungstechnologien vorgesehen. Nun vollzieht das Unternehmen einen klaren Strategiewechsel. Die zweite Fabrik soll künftig hochmoderne Chips im 3-Nanometer-Verfahren produzieren und damit eine Schlüsselrolle in der globalen Halbleiterstrategie einnehmen.

Bereits im Februar hatte CEO C. C. Wei nach einem Treffen mit Japans Premierministerin Sanae Takaichi bestätigt, dass genau diese fortschrittliche Technologie in Japan zum Einsatz kommen soll.

Konkrete Produktionsziele stehen fest

Nach den aktualisierten Plänen soll die zweite Fabrik eine monatliche Kapazität von 15.000 Wafern mit einem Durchmesser von 12 Zoll erreichen. Diese sollen vollständig mit der neuen 3-Nanometer-Technologie gefertigt werden.

Zum Vergleich: Frühere Planungen sahen für beide japanischen Werke zusammen eine monatliche Kapazität von 100.000 Wafern vor – allerdings mit älteren Technologien im Bereich von 40 bis 6/7 Nanometern.

Milliardeninvestitionen bleiben im Fokus

TSMC hatte bereits 2024 angekündigt, mehr als 20 Milliarden US-Dollar in seine beiden japanischen Werke zu investieren. Ein Bericht der Zeitung Yomiuri Shimbun bezifferte allein die Kosten für die zweite Fabrik auf rund 17 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen selbst äußerte sich dazu jedoch nicht und lehnte eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab.

Starke Partner aus Japan

Die Expansion erfolgt nicht im Alleingang: TSMC gründete seine Japan-Tochter bereits 2021 gemeinsam mit Sony Semiconductor Solutions. Später beteiligten sich auch DENSO sowie Toyota Motor als Minderheitsinvestoren.

Die erste Fabrik nahm bereits Ende 2024 die Serienproduktion auf. Mit der zweiten Anlage und dem Fokus auf Spitzentechnologie baut TSMC seine Position in einem geopolitisch sensiblen Markt weiter aus.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion