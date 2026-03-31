Aktueller Krieg kostet Lufthansa Milliarden!

Die Lufthansa spürt die Auswirkungen des Krieges im Mittleren Osten. Zwar hat das Management den Treibstoffbedarf zu 80 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert. Dennoch verursachen die gestiegenen Kerosinpreise für die verbleibende Menge Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro. Flugzeuge fliegen nicht mit Rohöl, sondern mit dem raffinierten Produkt Kerosin. Dessen Preis ist zeitweise stärker gestiegen als der von Rohöl. Am Montag kostete eine Gallone (3,8 Liter) Kerosin am US-Spotmarkt 4,62 US-Dollar. Ende des vergangenen Jahres lag der Preis noch bei 2,08 US-Dollar. Nach Angaben von CEO Carsten Spohr ist die Airline gezwungen, die Ticketpreise zu erhöhen. Dies wird sich voraussichtlich negativ auf die Nachfrage auswirken, sodass weniger Menschen reisen werden.

Der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa notiert aktuell weit unter dem Allzeithoch von Anfang Januar 2018 bei 22,308 Euro. Seit dem Kurstief während der Pandemie bei 4,887 Euro konnte die Aktie keine nachhaltige Aufwärtsbewegung verzeichnen. Auch das teilweise erreichte Hoch bei 11,160 Euro gilt als Fehlausbruch, da der Kurs anschließend wieder zurückfiel. Zusammenfassend hat die Lufthansa-Aktie nach der Pandemie eine Seitwärtsbewegung zwischen einer Unterstützung bei 5,320 Euro und dem Widerstand bei 9,918 Euro ausgebildet. Der letzte Ausbruchsversuch erfolgte am 10. Februar 2026 bei 9,590 Euro. Aktuell notiert die Aktie wieder auf dem Niveau von 7,196 Euro. Entscheidend für die Bewertung der Lufthansa-Aktie ist derzeit der Krieg im Mittleren Osten. Sollte dieser Konflikt andauern und weitere Produktionskapazitäten nicht nur blockiert, sondern auch zerstört werden, ist mit steigender Inflation oder sogar einer Stagflation zu rechnen. In diesem Szenario wäre nicht nur mit einem weiteren Kursrückgang der Lufthansa-Aktie zu rechnen, sondern auch mit einem entsprechenden Abwärtstrend für die meisten europäischen Aktien. Der Aktienkurs der Lufthansa könnte in diesem Fall unter die Unterstützung bei 6,694 Euro fallen. Ein baldiger Friedensschluss hingegen könnte zu einem Anstieg des Aktienkursniveaus führen.

Deutsche Lufthansa AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Sollte der Konflikt im Nahen Osten länger andauern als derzeit vielfach erwartet, könnte der Aktienkurs der Lufthansa weiter fallen. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JZ8Z53) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Deutsche Lufthansa AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,56 profitieren. Das Ziel sei bei 6,404 Euro angenommen (2,89 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 7,746 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,54 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JZ8Z53 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,12 – 2,14 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 9,29 Euro Basiswert: Deutsche Lufthansa AG KO-Schwelle: 9,29 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,89 Euro Hebel: 3,56 Kurschance: + 37 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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