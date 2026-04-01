    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Fast 80 % Kurspotenzial

    40101 Aufrufe 40101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht SAP: Stattdessen ist jetzt diese Software-Aktie zum Kauf empfohlen!

    Nicht nur für die SAP-Aktie ging es in den vergangenen Wochen steil bergab, auch ServiceNow ist gehörig unter die Räder gekommen. Jetzt wird zum Kauf geraten!

    Für Sie zusammengefasst
    Fast 80 % Kurspotenzial - Nicht SAP: Stattdessen ist jetzt diese Software-Aktie zum Kauf empfohlen!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Software-Aktien im Ausverkauf: Wo liegen die Chancen?

    Die monatelange Talfahrt der Software-Branche, wovon am deutschen Aktienmarkt vor allem die SAP-Aktie betroffen war, weckt unter viele Anlegerinnen und Anlegern Begehrlichkeiten und die Hoffnung auf einen Turnaround. Der könnte angesichts des zuletzt schwachen Sentiments sowie der Gefahr einer KI-Disruption allerdings noch in weiter Ferne liegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    139,85€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    158,14€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung stellen außerdem die überdurchschnittlich hohen Unternehmensbewertung dar. Bei einigen Titeln sind diese selbst nach den deutlich zweistelligen Kursverlusten der vergangenen Wochen noch immer ambitioniert.

    Nach Halbierung: ServiceNow jetzt ein Kaufkandidat

    Nichtsdestotrotz mehren sich auch unter Analystinnen und Analysten die Stimmen, zum Kauf der Branche beziehungsweise besonders aussichtsreichen Einzelwerten aufrufen.

    Ein in den vergangenen Tagen besonders oft genannter Wert ist ServiceNow. Das Unternehmen ist ein Spezialist für Workflow-Management und bietet hierfür Automatisierungslösungen an, die selbst von KI profitieren könnten. Der CEO des Konzerns dürfte für viele Anlegerinnen und Anleger ein bekannter Name sein: Es ist der frühere Vorstandsvorsitzende von DAX-Wert SAP.

    Experten bekräftigen den Kauf der Aktie

    Zum Kauf des Titels, der gegenüber seinen Allzeithochs mehr als die Hälfte seines Wertes verloren hat, haben am Dienstag die Expertinnen und Experten des Research-Hauses Benchmark aufgerufen. Sie haben ServiceNow mit einem Kursziel von 125 US-Dollar in ihre Coverage aufgenommen. 

    Damit ist Benchmark in guter Gesellschaft, denn ebenfalls am Dienstag hat die US-Großbank Wells Fargo ihre Bewertung mit "Übergewichten" bekräftigt. Das Kursziel wurde jedoch von 225 auf 185 US-Dollar reduziert, was jedoch noch immer ein Potenzial von fast 80 Prozent bedeutet.

    Ein weiteres Outperform-Rating hatte ServiceNow am vergangenen Wochenende von FBN Securities erhalten. Auch hier wurde nach der jüngsten Talfahrt jedoch der Rotstift angesetzt und das Kursziel von 220 auf 160 US-Dollar zusammengestrichen.

    Bereits vor zwei Wochen hatte das französische Finanzinstitut BNP Paribas seine Einschätzung des Cloud-Dienstleisters verbessert und sein Rating auf "Outperform" angehoben mit einem Kursziel von 140 US-Dollar. Nach Einschätzung von Analyst Stefan Solwinski ist das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt attraktiv – insbesondere, wenn es ServiceNow gelingt, seine Kundinnen und Kunden in höherwertige Software- und Dienstleistungspakete zu konvertieren.

    Analystenkonsens überwältigend positiv

    Nach den neuen Einschätzungen der vergangenen Tage kommt die ServiceNow-Aktie jetzt bei insgesamt 46 Empfehlungen auf 42 Mal "Kaufen" oder "Übergewichten", 3 Mal auf "Halten" und lediglich einmal auf "Verkaufen".

    Selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 122,78 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 105 US-Dolar, während die optimistischste Einschätzung von 260 US-Dollar die Anteile vor einer Rückkehr zu alter Stärke und auf dem Weg zu neuen Allzeithoch sieht. Im Mittel wird ein fairer Wert von 186,14 US-Dollar genannt, was ein Potenzial von 78,0 Prozent impliziert.

    ServiceNow

    -1,96 %
    -1,63 %
    -5,37 %
    -30,94 %
    -35,72 %
    +10,36 %
    -0,32 %
    +720,75 %
    +1.992,12 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P

    Chart angeschlagen, aber Bodenbildung erkennbar

    Charttechnisch gestaltet sich die Ausgangslage der Aktie noch schwierig. Im Bereich von 100 US-Dollar ist allerdings klar eine Bodenbildung zu erkennen. Solange diese Marke nicht nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) nicht aufgegeben wird, hat die Aktie die Chance auf einen Anstieg in Richtung 112,39 US-Dollar, wo die 50-Tage-Linie verläuft. Deren Überwinden würde ein erstes prozyklisches Kaufsignal darstellen.

    Für einen gelungenen Angriff auf die 50-Tage-Linie sprechen aktuell die gegen den kurzfristig seitwärts gerichteten Trend der Aktie die Aufwärtstrends im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD, die sich bereits deutlich von ihren Tiefs lösen konnten.

    Fazit: Jetzt mit dem Aufbau von Positionen beginnen

    Mit Blick auf die fundamentale Bewertung ist ServiceNow selbst nach der Halbierung kein Schnäppchen. Das KGVe 2026 liegt bei 25,2. Das liegt um fast ein Viertel über dem Branchendurchschnitt von 20,4, bedeutet gegenüber dem 5-Jahres-Mittel aber einen Abschlag von über 60 Prozent. Mit Blick auf das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) relativiert sich das noch immer erhöhte KGV jedoch, denn das liegt mit 1,0 genau bei dem Wert, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt.

    Damit handelt die ServiceNow-Aktie inzwischen auf einem Kurs- und Bewertungsniveau, von dem aus eine nachhaltige Erholung starten könnte. Antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger folgen jetzt den jüngsten Expertenmeinungen und beginnen mit dem Aufbau einer Position.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    0Euro.webp

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fast 80 % Kurspotenzial Nicht SAP: Stattdessen ist jetzt diese Software-Aktie zum Kauf empfohlen! Nicht nur für die SAP-Aktie ging es in den vergangenen Wochen steil bergab, auch ServiceNow ist gehörig unter die Räder gekommen. Jetzt wird zum Kauf geraten!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     