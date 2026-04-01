Nicht SAP: Stattdessen ist jetzt diese Software-Aktie zum Kauf empfohlen!

Die monatelange Talfahrt der Software-Branche, wovon am deutschen Aktienmarkt vor allem die SAP-Aktie betroffen war, weckt unter viele Anlegerinnen und Anlegern Begehrlichkeiten und die Hoffnung auf einen Turnaround. Der könnte angesichts des zuletzt schwachen Sentiments sowie der Gefahr einer KI-Disruption allerdings noch in weiter Ferne liegen.

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung stellen außerdem die überdurchschnittlich hohen Unternehmensbewertung dar. Bei einigen Titeln sind diese selbst nach den deutlich zweistelligen Kursverlusten der vergangenen Wochen noch immer ambitioniert.

Nach Halbierung: ServiceNow jetzt ein Kaufkandidat

Nichtsdestotrotz mehren sich auch unter Analystinnen und Analysten die Stimmen, zum Kauf der Branche beziehungsweise besonders aussichtsreichen Einzelwerten aufrufen.

Ein in den vergangenen Tagen besonders oft genannter Wert ist ServiceNow. Das Unternehmen ist ein Spezialist für Workflow-Management und bietet hierfür Automatisierungslösungen an, die selbst von KI profitieren könnten. Der CEO des Konzerns dürfte für viele Anlegerinnen und Anleger ein bekannter Name sein: Es ist der frühere Vorstandsvorsitzende von DAX-Wert SAP.

Experten bekräftigen den Kauf der Aktie

Zum Kauf des Titels, der gegenüber seinen Allzeithochs mehr als die Hälfte seines Wertes verloren hat, haben am Dienstag die Expertinnen und Experten des Research-Hauses Benchmark aufgerufen. Sie haben ServiceNow mit einem Kursziel von 125 US-Dollar in ihre Coverage aufgenommen.

Damit ist Benchmark in guter Gesellschaft, denn ebenfalls am Dienstag hat die US-Großbank Wells Fargo ihre Bewertung mit "Übergewichten" bekräftigt. Das Kursziel wurde jedoch von 225 auf 185 US-Dollar reduziert, was jedoch noch immer ein Potenzial von fast 80 Prozent bedeutet.

Ein weiteres Outperform-Rating hatte ServiceNow am vergangenen Wochenende von FBN Securities erhalten. Auch hier wurde nach der jüngsten Talfahrt jedoch der Rotstift angesetzt und das Kursziel von 220 auf 160 US-Dollar zusammengestrichen.

Bereits vor zwei Wochen hatte das französische Finanzinstitut BNP Paribas seine Einschätzung des Cloud-Dienstleisters verbessert und sein Rating auf "Outperform" angehoben mit einem Kursziel von 140 US-Dollar. Nach Einschätzung von Analyst Stefan Solwinski ist das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt attraktiv – insbesondere, wenn es ServiceNow gelingt, seine Kundinnen und Kunden in höherwertige Software- und Dienstleistungspakete zu konvertieren.

Analystenkonsens überwältigend positiv

Nach den neuen Einschätzungen der vergangenen Tage kommt die ServiceNow-Aktie jetzt bei insgesamt 46 Empfehlungen auf 42 Mal "Kaufen" oder "Übergewichten", 3 Mal auf "Halten" und lediglich einmal auf "Verkaufen".

Selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 122,78 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 105 US-Dolar, während die optimistischste Einschätzung von 260 US-Dollar die Anteile vor einer Rückkehr zu alter Stärke und auf dem Weg zu neuen Allzeithoch sieht. Im Mittel wird ein fairer Wert von 186,14 US-Dollar genannt, was ein Potenzial von 78,0 Prozent impliziert.

Chart angeschlagen, aber Bodenbildung erkennbar

Charttechnisch gestaltet sich die Ausgangslage der Aktie noch schwierig. Im Bereich von 100 US-Dollar ist allerdings klar eine Bodenbildung zu erkennen. Solange diese Marke nicht nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) nicht aufgegeben wird, hat die Aktie die Chance auf einen Anstieg in Richtung 112,39 US-Dollar, wo die 50-Tage-Linie verläuft. Deren Überwinden würde ein erstes prozyklisches Kaufsignal darstellen.

Für einen gelungenen Angriff auf die 50-Tage-Linie sprechen aktuell die gegen den kurzfristig seitwärts gerichteten Trend der Aktie die Aufwärtstrends im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD, die sich bereits deutlich von ihren Tiefs lösen konnten.

Fazit: Jetzt mit dem Aufbau von Positionen beginnen

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung ist ServiceNow selbst nach der Halbierung kein Schnäppchen. Das KGVe 2026 liegt bei 25,2. Das liegt um fast ein Viertel über dem Branchendurchschnitt von 20,4, bedeutet gegenüber dem 5-Jahres-Mittel aber einen Abschlag von über 60 Prozent. Mit Blick auf das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) relativiert sich das noch immer erhöhte KGV jedoch, denn das liegt mit 1,0 genau bei dem Wert, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt.

Damit handelt die ServiceNow-Aktie inzwischen auf einem Kurs- und Bewertungsniveau, von dem aus eine nachhaltige Erholung starten könnte. Antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger folgen jetzt den jüngsten Expertenmeinungen und beginnen mit dem Aufbau einer Position.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion