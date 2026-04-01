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    LNG-Exportexplosion: China profitiert von boomenden Spotpreisen

    Rekord-LNG-Exporte aus China: Hohe Spotpreise und schwache Inlandsnachfrage treiben den Profit.

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    Rekordverkäufe - LNG-Exportexplosion: China profitiert von boomenden Spotpreisen
    Foto: OpenAI

    Chinesische Unternehmen verkaufen Rekordmengen an Flüssigerdgas (LNG) weiter und profitieren von den stark gestiegenen Spotpreisen, wie Reuters berichtet. China verfügt über genügend inländisches und Pipeline-Gas, um seine eigene, geschwächte Nachfrage zu decken. China, der weltweit größte Importeur von Flüssigerdgas, hat im März 8 bis 10 Ladungen umgeladen – die höchste monatliche Anzahl, die jemals verzeichnet wurde, wie die Analyseunternehmen ICIS, Kpler und Vortexa berichten. 

    Laut Daten von Kpler hat China in diesem Jahr bisher rekordverdächtige 1,31 Millionen Tonnen LNG, also 19 Ladungen, umgeladen. Zehn davon wurden nach Südkorea, fünf nach Thailand und der Rest nach Japan, Indien und auf die Philippinen geliefert. 

    Im Jahr 2025 verkaufte China 0,82 Millionen Tonnen und im Jahr 2023 0,98 Millionen Tonnen weiter – das zweithöchste jemals verzeichnete Jahresergebnis. Das Land konnte größere Mengen weiterverkaufen, weil der eigene Bedarf an LNG stagnierte. Die schwächere Wirtschaftstätigkeit dämpfte die industrielle Nachfrage, während die heimische Gasproduktion und die per Pipeline transportierten russischen Lieferungen zunahmen.

    Die LNG-Lieferungen stehen im Gegensatz zu Chinas Vorgehen im letzten Monat, die Ausfuhr von raffinierten Kraftstoffen zu verbieten, um angesichts der kriegsbedingten Engpässe bei der Rohölversorgung die Versorgung für den Inlandsverbrauch aufrechtzuerhalten. Wang Yuanda, Analyst bei ICIS, sagte dazu: "Vor dem Hintergrund einer schwachen Inlandsnachfrage war es für die Käufer sinnvoller, LNG-Ladungen im Ausland weiterzuverkaufen. Da die Heizperiode vorbei ist und die Spotpreise gut sind, gab es keinen Nachfragedruck, sodass China seine Ladungen wieder aufladen kann." Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die asiatischen LNG-Preise um 85 Prozent gestiegen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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