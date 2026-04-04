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    Preis-Schock 2.0?

    Wie Anleger der Inflation begegnen sollten

    Inflation ist kein Unfall. Sie ist ein wiederkehrendes Muster im Spiel von Wirtschaft und Finanzen - und Zinssparer gehen stets erneut als Verlierer daraus hervor. Als in der Corona-Krise ab 2020 die globalen Lieferketten zusammenbrachen und mit Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 auch noch die Energiepreise explodierten, folgte der Preis-Schock: Die Inflation in der Euro-Zone schoss auf über 10%. Arbeitnehmer und Rentner konnten dies – wenn auch zeitverzögert – über entsprechende Lohn- und Rentensteigerungen kompensieren. Sparer, allen voran Zinssparer, konnten das hingegen nicht: Wer sein sauer Erspartes in Sparbüchern, Tagesgeld oder Lebensversicherungen hortete, verlor damals real massiv an Kaufkraft. Zwar hob die EZB den Leitzins seinerzeit auf bis zu 4% an. Doch erstens kamen diese Zinsen bei den meisten Sparern nie an, weil die Banken sie schlicht nicht an sie weitergegeben haben. Und zweitens waren sie ohnehin viel zu niedrig, um die Inflation auszugleichen. Die Rechnung ist simpel: Aus 100.000 Euro wurden bei bestenfalls 4% Zinsen nach einem Jahr 104.000 Euro - nach Steuern rund 103.000 Euro. Die Inflation hingegen verteuerte denselben Warenkorb zeitgleich von 100.000 Euro auf über 110.000 Euro. Ergebnis: Sparer verloren innerhalb von nur zwölf Monaten über 7% ihrer Kaufkraft. Doch damit war die Inflationswelle noch nicht beendet. Insgesamt stiegen die Preise hierzulande zwischen Anfang 2021 und Ende 2023 um rund 17%. Und jetzt? Mit dem Iran-Krieg droht der nächste Inflations-Schock: Die Sperrung der Straße von Hormus lässt die Energiepreise erneut explodieren. Gleichzeitig wird Infrastruktur zerstört, deren Wiederaufbau Jahre dauern kann. Das Angebot verknappt sich, die Preise reagieren sofort: Seit Ende Februar ist der Ölpreis bereits von rund 70 auf zeitweise fast 120 US-Dollar gestiegen. Ein neuerlicher Inflations-Schub ist damit keine Frage des „Ob“, sondern des „Wie stark“. Zwar ist es zu früh, einen neuerlichen Preis-Schock wie 2022 mit zweistelligen Inflationsraten sicher vorherzusagen – ausgeschlossen ist er jedoch nicht. Und wenn die Inflation erst einmal da ist, hat das Ersparte bereits an Wert verloren. Wer sich vor ihr schützen will, muss der Inflation daher zuvorkommen. Langfristig bieten nur Sachwerte Schutz – Gold, Immobilien, Aktien. Kurzfristig erscheinen jedoch zwei dieser Anlageklassen problematisch: Gold befindet sich nach seinem beeindruckenden Bullenmarkt seit einigen Wochen in einer Korrekturphase. Angesichts der vorausgegangenen Preisverdreifachung in den letzten drei Jahren ist das Abwärtspotenzial weiter erheblich. Die ebenfalls zuvor jahrelange Immobilienpreis-Rally wurde hingegen bereits 2022 jäh beendet – von steigenden Zinsen, die für Immobilien seit jeher Gift sind. Auch diesmal wird die EZB angesichts eines drohenden Preis-Schocks wohl kaum darum herumkommen, die Zinsen zu erhöhen und damit den Gegenwind für Immobilienpreise erneut zu entfachen. Bleiben Aktien. Auch sie schwanken aktuell angesichts des Iran-Krieges und resultierender Konjunktursorgen. Unternehmensbeteiligungen haben jedoch einen entscheidenden Vorteil: Unternehmen leiden zwar einerseits unter steigenden Preisen bei Einkauf und Personalkosten – sie können ihre Absatzpreise allerdings in Inflationszeiten auch nach oben anpassen. Inflation ist für Unternehmen damit in der Regel ein durchlaufender Posten. Die Firmen sind somit gegen sie immun. Ein breit gestreutes Portfolio aus internationalen Qualitätsaktien war deshalb historisch der beste Inflations-Schutz.




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    Jörg Wiechmann
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    Jörg Wiechmann ist Gründer und Geschäftsführer von Deutschlands Aktienclub Nr. 1, dem Itzehoer Aktien Club (IAC). Bereits seit seiner Gründung im Jahr 1998 setzt der IAC konsequent auf internationale Qualitätsaktien wie Coca-Cola, Microsoft oder BMW. Ziel des Itzehoer Aktien Clubs ist die Förderung der Aktienkultur in Deutschland. Dazu bietet der IAC seinen Mitgliedern neben der Möglichkeit einer Investition in den IAC-Clubfonds wertvolle Informationen in Form von monatlichen Geldratgebern und Depotberichten sowie bundesweiten Börsen-Seminaren. Anmeldung zum Newsletter unter www.iac.de/newsletter_wo.
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    Verfasst von Jörg Wiechmann
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    Preis-Schock 2.0? 2,7 Prozent. Das war die Inflationsrate im März, eine wenig überraschende Steigerung angesichts der Energiepreis-Entwicklung. „Inflation ist kein Unfall“, sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC). „Sie ist ein wiederkehrendes Muster im Spiel von Wirtschaft und Finanzen – und Zinssparer gehen stets erneut als Verlierer daraus hervor.“ Er zeigt auf, was zu tun ist.
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