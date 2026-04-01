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    Fetter Pharma-Deal

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    Aktie explodiert +135 % nach Übernahme – Biogen zahlt brutal drauf und fällt

    Biogen greift tief in die Tasche. Während die Aktie der übernommenen Firma dreistellig explodiert, verliert die eigene Aktie – Zweifel am Deal bleiben.

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    Fetter Pharma-Deal - Aktie explodiert +135 % nach Übernahme – Biogen zahlt brutal drauf und fällt
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    Biogen greift tief in die Tasche. Der US-Pharmakonzern übernimmt das Biopharma-Unternehmen Apellis Pharmaceuticals für 41 US-Dollar pro Aktie in bar – ein Aufschlag von 86 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 90 Tage und einem Gesamtwert von 5,6 Milliarden US-Dollar. Apellis-Aktionäre erhalten zudem ein bedingtes Wertrecht von bis zu vier US-Dollar pro Aktie, sollte das Augenmedikament Syfovre bis 2031 Umsatzziele von 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Märkte reagierten gespalten: Apellis schoss um 135 Prozent nach oben, Biogen gab um 2,3 Prozent nach.

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    Im Mittelpunkt des Deals stehen zwei Medikamente: Syfovre, ein Präparat gegen die Augenerkrankung geografische Atrophie, und Empaveli, das gegen seltene Nierenerkrankungen eingesetzt wird. Zusammen erzielten beide Produkte 2025 einen Umsatz von 689 Millionen US-Dollar – mit erwartetem Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich bis mindestens 2028.

    Für Biogen wären es die ersten Produkte außerhalb der Neurologie im Portfolio – das Unternehmen ist bislang vor allem für Medikamente gegen Multiple Sklerose und Alzheimer bekannt. „Im Einklang mit unserer Strategie treibt diese Akquisition die laufende Transformation von Biogen unmittelbar voran", sagte Biogen-CEO Christopher Viehbacher. „Die Ergänzung durch Apellis erweitert unser Wachstumsportfolio in der Immunologie und bei seltenen Krankheiten um zwei zugelassene, erstklassige Medikamente."

    Analysten sind gespalten. Mizuho Securities sieht den Deal positiv und meint, er beantworte "einige der langjährigen Fragen der Investoren zum kurz- und mittelfristigen Umsatzwachstum" von Biogen. RBC-Analyst Brian Abrahams hingegen warnt, geografische Atrophie sei "ein wettbewerbsintensiver Bereich mit enttäuschender anfänglicher Akzeptanz und gemischten Rückmeldungen von Ärzten zum Potenzial von Syfovre".

    Syfovre hatte 2023 mit Sicherheitsbedenken zu kämpfen, der Umsatz sank 2025 um 4,1 Prozent auf 586,9 Millionen US-Dollar. Needham-Analyst Joseph Stringer bezeichnete die Übernahme für Apellis als "gutes Ergebnis", die bedingten Wertrechte jedoch als "übertrieben" – er prognostiziert für 2031 einen Syfovre-Umsatz von lediglich 1,1 Milliarden US-Dollar, weit unter den vereinbarten Schwellenwerten. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen für das zweite Quartal 2026 erwartet.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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