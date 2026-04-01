Besonders beachtet!
Nike (B) Aktie weiter auf Talfahrt - -5,88 % - 01.04.2026
Am 01.04.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um -5,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.
Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.
Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.04.2026
Die Nike (B) Aktie ist bisher um -5,88 % auf 41,40€ gefallen. Das sind -2,59 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,40€, mit einem Minus von -5,88 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nike (B), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -24,32 % Verlust nach sich zog.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -11,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nike (B) -24,32 % verloren.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.
Nike (B) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,31 %
|1 Monat
|-21,44 %
|3 Monate
|-24,32 %
|1 Jahr
|-29,54 %
Informationen zur Nike (B) Aktie
Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,44 Mrd.EUR € wert.
Adidas und Puma trotzen Nike-Schwäche - Gesamtmarkt stark
Die Aktien von Adidas und Puma trotzen am Mittwoch einem enttäuschenden Ausblick des US-Konkurrenten Nike . Während dessen Papiere auf einen deutlichen Kursrutsch um mehr als neun Prozent zusteuern, wurden die Titel der beiden deutschen …
BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Overweight'
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 73 auf 67 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die zentrale Botschaft sei ein langsamer Neustart auf dem …
Hoffnung auf Kriegsende sorgt für starken April-Start
Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank neuer Hoffnungen im Iran-Krieg mit klaren Gewinnen in den Monat April starten und seinen jüngsten Erfolgskurs damit fortsetzen. Der X-Dax signalisiert am Mittwochmorgen für den Dax ein Plus von 1,9 Prozent auf …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,21 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +1,66 %. adidas notiert im Plus, mit +0,50 %.
Nike (B) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.