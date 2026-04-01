Nike (B) Aktie weiter auf Talfahrt - -5,88 % - 01.04.2026

Die Nike (B) Aktie ist bisher um -5,88 % auf 41,40€ gefallen. Das sind -2,59 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,40€, mit einem Minus von -5,88 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nike (B), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -24,32 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -11,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nike (B) -24,32 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,31 % 1 Monat -21,44 % 3 Monate -24,32 % 1 Jahr -29,54 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,44 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,21 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +1,66 %. adidas notiert im Plus, mit +0,50 %.

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Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.