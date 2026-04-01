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    Buy or Goodbye?

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    Nike, Ferrari, Daimler Truck und Volvo - Die Analystenstimmen des Tages

    Nike, Ferrari, Daimler Truck und Volvo: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Nike, Ferrari, Daimler Truck und Volvo - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Unsplash

    Barclays stuft Ferrari auf "Overweight"

    Ferrari

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    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Auf einer Telefonkonferenz des Luxusautobauers habe dieser die Jahresziele bestätigt, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unterbrechungen von Auslieferungen wegen des Kriegs im Nahen Osten könnten dem Unternehmen hinsichtlich der Modelle und Absatzregionen sogar zugutekommen.

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    RBC stuft Nike auf "Outperform"

    Nike (B)

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    ISIN:US6541061031WKN:866993

    Die kanadische Bank RBC hat Nike nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Der Sportwarenhersteller habe umsatzseitig die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, während die Gewinne deutlich und die Bruttomargen knapp darüber lägen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bei der Telefonkonferenz zu den Zahlen habe Nike allerdings seine Sorgen bestätigt, dass der Sanierungsplan "Win Now" die Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf wohl belasten werde. Offenbar dauere die Transformationsphase des Unternehmens länger als ursprünglich angenommen. Mit Blick auf das mittelfristige Erholungspotenzial bleibe er aber optimistisch.

    JPMorgan stuft Daimler Truck auf "Overweight"

    Daimler Truck Holding

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    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker rechnet in einem Ausblick am Mittwoch mit einem verhaltenen Start des Nutzfahrzeugherstellers. In Nordamerika dürfte die Marge mit erwarteten 4,7 Prozent unter die Gesamtjahresprognose von 6 bis 8 Prozent gefallen sein.

    JPMorgan stuft Volvo auf "Overweight"

    Volvo Car Registered (B)

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    ISIN:SE0021628898WKN:A40AE9

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung ebenfalls für Volvo vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen (33,04 Euro) belassen. Der Fokus dürfte auf mehr Klarheit hinsichtlich einer Verbesserung der Margen gerichtet sein, schrieb Jose M Asumendi in einem Ausblick am Mittwoch. Mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) liege er um 3 Prozent unter der Konsensschätzung.

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

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