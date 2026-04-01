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    24% Absturz

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    Bitcoin erlebt schwächstes erstes Quartal seit 2018

    Bitcoin erlebt einen der heftigsten Jahresauftakte mit starkem Kursrückgang, ausgelöst durch geopolitische Spannungen und stockende Regulierungen.

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    24% Absturz - Bitcoin erlebt schwächstes erstes Quartal seit 2018
    Foto: Dall-E

    Der Kurs von Bitcoin hat das erste Quartal 2026 mit einem deutlichen Rückgang beendet und damit die schlechteste Auftaktbilanz seit 2018 verzeichnet. Die weltweit führende Kryptowährung verlor in den ersten drei Monaten des Jahres 23,8 Prozent an Wert und schloss den Monat bei 66.619 US-Dollar – deutlich unter dem Jahresanfangsniveau von 87.508 US-Dollar.

    Sechsmonatiger Abwärtstrend

    Der jüngste Einbruch reiht sich in eine länger anhaltende Schwächephase ein. Bereits im vierten Quartal 2025 war Bitcoin um rund 23 Prozent gefallen. In Summe hat die Kryptowährung damit innerhalb von sechs Monaten rund 41,6 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Eine vergleichbar schwache Entwicklung hatte es zuletzt im ersten Quartal 2018 gegeben, als Bitcoin um etwa 50 Prozent einbrach.

    Neben geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, belastet auch die ausbleibende Verabschiedung des "Clarity Act" im US-Senat die Märkte, dessen Verabschiedungschancen in diesem Jahr als gering gelten. Zusätzlich wirkten eine hartnäckige Inflation und eine vorsichtige Geldpolitik der US-Notenbank belastend.

    ETF-Abflüsse belasten die Kurse

    Ein zentraler Treiber der jüngsten Schwäche waren auch rückläufige Kapitalzuflüsse in US-basierte Bitcoin-ETFs. Laut Daten von SoSoValue verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs im ersten Quartal Nettoabflüsse von rund 496,5 Millionen US-Dollar. Während in den ersten beiden Monaten des Jahres Abflüsse von 1,8 Milliarden US-Dollar dominierten, konnten diese im März nur teilweise durch Zuflüsse von 1,32 Milliarden US-Dollar kompensiert werden.

    Langfristiges Vertrauen bleibt intakt

    Trotz der kurzfristigen Schwäche sehen Experten bislang keine fundamentale Trendwende. Min Jung von Presto Research betont, es gebe "nur begrenzte Hinweise auf einen strukturellen Rückgang der langfristigen Überzeugung in Bitcoin". Institutionelle Beteiligung und Adoptionsdynamiken blieben stabil, was darauf hindeute, dass es sich eher um eine zyklische als um eine strukturelle Korrektur handele.

    Leichte Erholung zum Quartalsstart

    Zum Start des zweiten Quartals zeigte sich Bitcoin leicht erholt. Am Mittwochvormittag legt der Kurs um 2,5 Prozent auf 68.900 US-Dollar zu. Damit bleibt ein Wochenminus von 3,2 Prozent bestehen. Insgesamt notiert die Gesamtmarktkapitalisierung 2,2 Prozent höher bei 2,37 Billionen US-Dollar und auch der Crypto Fear and Greed Index notiert 4 Punkte besser und damit wieder im neutralen Bereich.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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