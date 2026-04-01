Börsenstart Europa - 01.04. - FTSE Athex 20 stark +4,18 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:42) bei 23.162,16 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,64 %, Continental +2,81 %, Commerzbank +2,01 %
Flop-Werte: BASF -3,20 %, Brenntag -1,94 %, Hannover Rueck -1,26 %
Der MDAX steht bei 28.865,78 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.
Top-Werte: Aroundtown +5,59 %, TKMS +4,38 %, AUMOVIO +4,35 %
Flop-Werte: Lanxess -4,51 %, Nordex -2,74 %, Wacker Chemie -1,67 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.469,71 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Ottobock +1,92 %, Qiagen +1,52 %, Jenoptik +1,32 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,93 %, Nagarro -2,89 %, Nordex -2,74 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:42) bei 5.693,41 PKT und steigt um +0,73 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,64 %, SAFRAN +2,72 %, Banco Santander +2,48 %
Flop-Werte: BASF -3,20 %, Wolters Kluwer -2,81 %, ENI -1,86 %
Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 5.475,93 PKT und steigt um +2,30 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,78 %, DO & CO +4,98 %, BAWAG Group +2,53 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,51 %, Verbund Akt.(A) -1,85 %, PORR -0,89 %
Der SMI steht aktuell (09:59:45) bei 12.977,49 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Sika +2,24 %, UBS Group +1,94 %, ABB +1,73 %
Flop-Werte: Swiss Re -0,86 %, Swisscom -0,62 %, Nestle -0,59 %
Der CAC 40 steht bei 7.964,16 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: Eiffage +5,66 %, Societe Generale +3,50 %, LEGRAND +2,91 %
Flop-Werte: ORANGE -1,79 %, DANONE -1,65 %, EssilorLuxottica -0,89 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.004,57 PKT und gewinnt bisher +1,33 %.
Top-Werte: Sandvik +2,56 %, Volvo Registered (B) +2,06 %, SSAB Registered (A) +2,02 %
Flop-Werte: Skanska (B) -5,02 %, Telia Company -1,38 %, Tele2 (B) -0,79 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.230,00 PKT und steigt um +4,18 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +6,47 %, Hellenic Telecommunications Organizations +3,54 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,22 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,21 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,20 %, Viohalco +0,23 %
