Gold & Silber vor dem nächsten Move – Positionierung in Silver Hammer, LodeStar Metals, Rheinmetall und Hensoldt macht Sinn

Diese Korrektur war heftig! Erreichten Gold und Silber im Januar Höchststände von 5.400 bzw. 122 USD so korrigierten die Edelmetalle in den letzten Tagen bis auf 4.300 bzw. 62 USD nach unten. Kräftige Gewinnmitnahmen oder Trendwende? Experten sind sich einig, dass hinter der aktuellen Bewegung vor allem die Kursziele der großen Investmentbanken stehen. Analysten von Häusern wie Goldman Sachs, JPMorgan oder UBS hatten bereits Anfang des Jahres ihre Preisprognosen für Gold und Silber deutlich angehoben, was viele Anleger in Erwartung weiter steigender Kurse in den Markt zog. Mit diesen Kurszielen im Rücken kauften Fonds und Privatanleger massiv ein – der massive Ansturm im Januar gepaart von physischen Lieferschwierigkeiten war die Folge. Doch jetzt zeigt sich das andere Ende dieser Strategie: Sobald der Markt die von den Banken genannten Preisniveaus erreicht oder überschreitet, lösen institutionelle Investoren gezielt Gewinnmitnahmen aus. Diese „Take-Profits“ wirken wie ein Ventil, das den überhitzten Markt abkühlt und Fondsmanagern in die Karten spielt. Im Fall von Gold und Silber bedeutet das, dass die starken Korrekturen nicht überraschend kommen, sondern eher ein erwartbares „kaltes Erwachen“ nach dem schnellen Anstieg war. Doch die Langfristperspektive bleibt! Anleger sollten sich jetzt neu positionieren!

Kritische Metalle und der Defense-Sektor: Eine zwanghafte Ehe

Die Hausse bei Gold und Silber strahlte auch auf andere kritische Metalle aus und führt aktuell ebenso zu einer Neu-Bepreisung. Denn kritische Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Seltene Erden und Tantal bilden das Rückgrat moderner Hochtechnologien, von Energiespeichern über Sensorik bis hin zu Kommunikations- und Waffensystemen. Im Verteidigungssektor sind sie unverzichtbar für Elektronik, Antriebe und präzise Steuerungssysteme, während die zunehmende Digitalisierung und KI-Integration die Nachfrage weiter steigern.

Unter den Edelmetallen stark industriell gefragt ist das Silber. Wegen seiner hervorragenden leitfähigen und korrosionsbeständigen Eigenschaften wird es seit geraumer Zeit in Leiterplatten, Verbindungsstellen und Sensoren eingesetzt. Die Abhängigkeit von begrenzten Vorkommen und geopolitisch sensiblen Förderländern macht diese Materialien zu einem strategischen Engpassfaktor. Verzögerungen in der Versorgung, wie aktuell durch die Ausfuhrbegrenzungen Chinas oder der Sperrung der Straße von Hormus, können die Einsatzfähigkeit moderner Streitkräfte mittelbar beeinflussen. Die Beziehung von HighTech zu kritischen Metallen ist daher keine optionale Partnerschaft, sondern eine zwanghafte Notwendigkeit für die westliche Industriewelt inklusive der Herstellung einer dauerhaft gesicherten Verteidigungs-Bereitschaft.