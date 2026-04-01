MS Industrie übernimmt Trossingen-Immobilie & gibt Ausblick 2026
MS Industrie stellt die Weichen für Wachstum: Immobilienkauf, Konzernverschlankung und klare Finanzziele prägen die nächsten Jahre des Maschinenbauunternehmens.
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- MS Industrie übernimmt die Betriebsimmobilie der Tochter MS XTEC in Trossingen (Gebäudekosten ursprünglich ~€28 Mio., Produktionsfläche ~22.600 m²) und nimmt die Objektgesellschaft zum 31.03.2026 zu 100% in den Konsolidierungskreis auf.
- Bilanz- und GuV-Effekte: Wegfall der Leasingaufwendungen verbessert EBITDA um ~+€2,6 Mio./a, EBIT um ~+€1,7 Mio./a und EBT um ~+€0,6 Mio./a; in der Bilanz erhöht sich das Anlagevermögen um ~+€20 Mio. und die langfristigen Bankverbindlichkeiten um ~+€17 Mio.; für 2026 wirken die Effekte nur anteilig (April–Dezember), vollständig ab 2027.
- Vorläufige, ungeprüfte Eckdaten 2025: Konzernumsatz ~€145 Mio. (+3% vs. bereinigtem Vorjahr), operatives EBITDA ~€6,2 Mio.; Gesamt-EBITDA ~€4,0 Mio. nach Anlaufkosten USA (~-€1,7 Mio.) und Wechselkurseffekten (~-€0,5 Mio.); EBT vor Steuern ~-€5,4 Mio. (inkl. stichtagsbez. Wertanpassungen ~-€1,3 Mio.).
- Ausblick 2026: Auftragsbestand der MS XTEC für die nächsten sechs Monate knapp €80 Mio.; erwarteter Konzernumsatz ~€155 Mio. (organisches Wachstum ~+7%); Umsatzhochlauf Charlotte/USA wird bis Dez. 2026 auf ~€5 Mio. erwartet.
- Gesellschaftsrechtliche Verschlankungen: Rückwirkende Verschmelzung von MS PowerTec GmbH und MS Industrie Verwaltungs GmbH auf MS XTEC zum 01.01.2026 zur Komplexitäts- und Kostenreduzierung; einmaliger Verschmelzungsgewinn von ~+€3 Mio. im Einzelabschluss der MS XTEC (ohne Konzernbilanzwirkung, positiv für Einzelabschluss MS Industrie AG).
- Formalia und Risikohinweis: Der geprüfte Konzernabschluss 2025 wird bis spätestens 30.04.2026 veröffentlicht; Vorstand weist vorsorglich auf mögliche Auswirkungen des Nahost-Krieges auf Weltwirtschaft und Lieferketten hin.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im
Minus.
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