    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMS Industrie AktievorwärtsNachrichten zu MS Industrie
    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    MS Industrie übernimmt Trossingen-Immobilie & gibt Ausblick 2026

    MS Industrie stellt die Weichen für Wachstum: Immobilienkauf, Konzernverschlankung und klare Finanzziele prägen die nächsten Jahre des Maschinenbauunternehmens.

    MS Industrie übernimmt Trossingen-Immobilie & gibt Ausblick 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • MS Industrie übernimmt die Betriebsimmobilie der Tochter MS XTEC in Trossingen (Gebäudekosten ursprünglich ~€28 Mio., Produktionsfläche ~22.600 m²) und nimmt die Objektgesellschaft zum 31.03.2026 zu 100% in den Konsolidierungskreis auf.
    • Bilanz- und GuV-Effekte: Wegfall der Leasingaufwendungen verbessert EBITDA um ~+€2,6 Mio./a, EBIT um ~+€1,7 Mio./a und EBT um ~+€0,6 Mio./a; in der Bilanz erhöht sich das Anlagevermögen um ~+€20 Mio. und die langfristigen Bankverbindlichkeiten um ~+€17 Mio.; für 2026 wirken die Effekte nur anteilig (April–Dezember), vollständig ab 2027.
    • Vorläufige, ungeprüfte Eckdaten 2025: Konzernumsatz ~€145 Mio. (+3% vs. bereinigtem Vorjahr), operatives EBITDA ~€6,2 Mio.; Gesamt-EBITDA ~€4,0 Mio. nach Anlaufkosten USA (~-€1,7 Mio.) und Wechselkurseffekten (~-€0,5 Mio.); EBT vor Steuern ~-€5,4 Mio. (inkl. stichtagsbez. Wertanpassungen ~-€1,3 Mio.).
    • Ausblick 2026: Auftragsbestand der MS XTEC für die nächsten sechs Monate knapp €80 Mio.; erwarteter Konzernumsatz ~€155 Mio. (organisches Wachstum ~+7%); Umsatzhochlauf Charlotte/USA wird bis Dez. 2026 auf ~€5 Mio. erwartet.
    • Gesellschaftsrechtliche Verschlankungen: Rückwirkende Verschmelzung von MS PowerTec GmbH und MS Industrie Verwaltungs GmbH auf MS XTEC zum 01.01.2026 zur Komplexitäts- und Kostenreduzierung; einmaliger Verschmelzungsgewinn von ~+€3 Mio. im Einzelabschluss der MS XTEC (ohne Konzernbilanzwirkung, positiv für Einzelabschluss MS Industrie AG).
    • Formalia und Risikohinweis: Der geprüfte Konzernabschluss 2025 wird bis spätestens 30.04.2026 veröffentlicht; Vorstand weist vorsorglich auf mögliche Auswirkungen des Nahost-Krieges auf Weltwirtschaft und Lieferketten hin.

    Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im Minus.


    MS Industrie

    -1,16 %
    +1,18 %
    -0,77 %
    +5,76 %
    -29,78 %
    -17,63 %
    -22,59 %
    -58,58 %
    -80,38 %
    ISIN:DE0005855183WKN:585518





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MS Industrie übernimmt Trossingen-Immobilie & gibt Ausblick 2026 MS Industrie stellt die Weichen für Wachstum: Immobilienkauf, Konzernverschlankung und klare Finanzziele prägen die nächsten Jahre des Maschinenbauunternehmens.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     