Lake Victoria sichert sich 25 Mio. Dollar-Goldkredit

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; Deutschland: E1K) macht eine gewaltigen Schritt Richtung Goldproduktionsbeginn in Tansania! Denn das kanadische Unternehmen stellt die Finanzierung für die nächsten Entwicklungsschritte jetzt auf eine ganz neue Grundlage!

Das Unternehmen von CEO Marc Cernovitch hat nämlich nun endgültig den Konditionen für eine Goldkreditfazilität über bis zu 6.000 Unzen Gold zugestimmt. Das entspricht einem Gegenwert von rund 25 Mio. US-Dollar! Parallel dazu wurde eine vollständig zugesagte, nicht vermittelte Finanzierung über eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 3,0 Mio. Dollar vereinbart. Damit verschafft sich Lake Victoria auch kurzfristig frisches Kapital für die Arbeiten auf dem -Goldprojekt Imwelo und eröffnet sich zugleich einen klaren Pfad zu der größeren Projektfinanzierung!

Im Zentrum der Meldung steht das Imwelo-Goldprojekt in Tansania, das Lake Victoria in Richtung Goldproduktion vorantreiben will. Die neue Struktur ist dabei zweigeteilt: Während die Wandelanleihe direkt verfügbare Mittel für unmittelbar anstehende Arbeiten liefert, ist die Goldfazilität als eine projektbezogene, weitgehend nicht verwässernde Finanzierung ausgelegt für die weitere Entwicklung Richtung Produktionsbeginn gedacht. Das Unternehmen verbindet damit kurzfristige Liquidität mit einem längerfristigen Finanzierungsinstrument, das auf die spätere Goldproduktion abgestimmt ist.

Lake Victoria Gold setzt bei Imwelo auf Goldkredit statt stärkerer Verwässerung

Die Vereinbarung mit Monetary Metals sieht eine Kreditlinie vor, die in Gold denominiert ist und auch in Goldunzen zurückgezahlt werden soll. Genau darin liegt die strategische Logik für Lake Victoria: Das Finanzierungsinstrument ist an die geplante Produktion des Imwelo-Goldprojekts gekoppelt und soll die Entwicklung der Lagerstätte unterstützen, ohne in erster Linie über umfangreiche neue Aktienemissionen finanziert zu werden.

Nach den bislang vereinbarten Eckpunkten beläuft sich die Fazilität auf bis zu 6.000 Unzen Gold, der Gegenwert liegt bei etwa 25 Mio. US-Dollar. Der Zinssatz beträgt 15% pro Jahr. Vorgesehen ist eine mehrjährige Laufzeit mit strukturierter Tilgung. Hinzu kommt eine vergleichsweise begrenzte Eigenkapitalkomponente in Form von 2.500.000 Warrants. Diese können über drei Jahre ausgeübt werden; der Ausübungspreis soll sich am volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie über 30 Tage zum Zeitpunkt des Abschlusses orientieren, vorbehaltlich der Anforderungen der TSX Venture Exchange.

Lake Victoria Gold peilt den Abschluss dieser Finanzierung innerhalb von rund 60 bis 90 Tagen an. Dafür müssen allerdings noch die Due Diligence, die endgültige Dokumentation, regulatorische Genehmigungen und weitere übliche Bedingungen erfüllt werden. Die nun unterzeichnete Vereinbarung ist zwar in zentralen wirtschaftlichen Punkten bindend, stellt aber noch keinen endgültigen Vertragsabschluss dar.

Wandelanleihe bringt sofortiges Kapital für Imwelo und Tembo

Neben der Goldfazilität hat sich Lake Victoria Gold eine vollständig zugesagte Wandelanleihe über 3,0 Mio. Dollar gesichert. Die Finanzierung wird von einem langfristig engagierten Großaktionär angeführt und verschafft dem Unternehmen kurzfristig planbare Mittel. Für Lake Victoria Gold ist das wichtig, weil damit laufende Programme auf Imwelo beschleunigt und zugleich kurzfristige Maßnahmen auf dem Tembo-Projekt angeschoben werden können.

Die Schuldverschreibungen sind unbesichert, laufen über 36 Monate und werden mit 5,0% pro Jahr verzinst. Die Zinsen sollen halbjährlich in bar gezahlt werden. Im Rang stehen die Papiere gleichauf mit sonstigen unbesicherten Verbindlichkeiten, bleiben jedoch hinter bestehenden oder künftigen besicherten Schulden zurück.

Der Nennbetrag der Wandelanleihen kann nach Wahl der Inhaber zu einem Preis von 0,31 Dollar je Aktie in Stammaktien von Lake Victoria Gold umgewandelt werden. Zusätzlich erhalten die Investoren Warrants auf eine Anzahl von Aktien, die 50% der bei einer vollständigen Wandlung auszugebenden Aktien entspricht. Diese Warrants haben eine Laufzeit von 36 Monaten und einen Ausübungspreis von 0,40 Dollar pro Aktie.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen laut Unternehmen nicht nur in die Entwicklung des Imwelo-Goldprojekts fließen. Auch das Tembo-Projekt soll von den Mitteln profitieren. Darüber hinaus sind Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Damit schafft sich Lake Victoria Gold finanziellen Spielraum auf mehreren Ebenen seiner Projektpipeline in Tansania.

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Goldprojekt Imwelo vor Durchbruch: Lake Victoria sichert sich 25 Mio. Dollar-Goldkredit

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