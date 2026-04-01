Adidas-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Kurserholung

Da im Sportartikelbereich vor allem in China mit kräftigem Wachstum zu rechnen sei und Einzelhändler optimistisch für das restliche Jahr 2026 sind, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 255 Euro ihre „Outperform“-Einstufung für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 155 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0), die noch vor einem Jahr im Bereich von 260 Euro gehandelt wurde, ging es in den vergangenen 12 Monaten kräftig nach unten. Nachdem die Aktie am 23. März 2026 bei 129,95 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich zuletzt wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 139,55 Euro erholen. Auch der enttäuschende Ausblick und der Kurseinbruch des US-Mitbewerbers Nike konnte die Erholungstendenz der Adidas-Aktie nicht beeinträchtigen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 145 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 145 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ81KZ5, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 139,55 Euro mit 0,73 – 0,75 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 155 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,43 Euro (+91 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,586 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,586 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK4WCS5, wurde beim Adidas-Kurs von 139,55 Euro mit 1,52 – 1,53 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 155 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,94 Euro (+92 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,301 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,301 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU9L3L5, wurde beim Adidas-Kurs von 139,55 Euro mit 2,00 – 2,01 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 155 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,46 Euro (+72 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.