Tocvan eröffnet das 20.000 m Bohrprogramm mit starkem Treffer

Mit der heutigen Pressemitteilung hat Tocvan Ventures Corp. einen entscheidenden Fortschritt erreicht, der weit über ein einzelnes Bohrergebnis hinausgeht.

Erstmals wurde im South Block eine aggressive Step-Out-Bohrung rund 1.600 m von der Main Zone entfernt abgeschlossen und direkt ein bedeutsamer Treffer erzielt (Bohrloch JES-26-135):

22,9 m @ 0,6 g/t Gold (ab Oberfläche)

(ab Oberfläche) inklusive 15,3 m @ 0,8 g/t Gold (ab Oberfläche)

(ab Oberfläche) inklusive 6,1 m @ 1,6 g/t Gold + 13 g/t Silber (ab Oberfläche)

Zusätzlich wurde in der Tiefe eine weitere mineralisierte Zone durchschnitten (10,7 m @ 0,4 g/t Gold), was auf ein mehrzoniges System hindeutet.

Besonders die ersten 6 m direkt an der Oberfläche mit starken Gehalten von 1,6 g/t Gold und 13 g/t Silber sind im Hinblick auf die geplante Pilotmine von großer Bedeutung, da sie sehr gut als Abbaumaterial in Frage kommen.

Gerade solche oberflächennahen Zonen sind für den geplanten Produktionsstart besonders attraktiv, weil sie vergleichsweise einfach zugänglich sind und die Chance erhöhen, früh geeignetes Material für die Pilotanlage definieren zu können.

Darüber hinaus liefern diese ersten Ergebnisse nicht nur einen wichtigen Treffer für die Pilotanlage, sondern vor allem einen entscheidenden Erkenntnisgewinn für die nähere Zukunft: Sie zeigen, wo und wie die Gold-Silber-Zonen unterhalb der Oberfläche verlaufen, und bestätigen erstmals das Vorhandensein eines großflächigen, zusammenhängenden Goldsystems im Maßstab eines ganzen Gold-Distrikts.

Die Entdeckung markiert nicht nur einen erfolgreichen Start in das laufende Bohrprogramm, sondern liefert zugleich einen entscheidenden Hinweis auf die Größe und Struktur des gesamten Systems.

Die drohnengestützte Magnetik-Karte zeigt die bislang abgegrenzten Zielgebiete auf Gran Pilar. Grundlage dafür sind geologische Kartierung, Oberflächengeochemie und geophysikalische Auswertungen. Markiert ist auch das neue Zielgebiet El Mezquite, in dem Tocvan nun die erste bedeutende Step-Out-Entdeckung im South Block gemacht hat.

Vom Einzelsystem zum mehrere Kilometer umfassenden Goldsystem

Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt vor allem in ihrer Entfernung und Einordnung. Goldmineralisierung wurde deutlich außerhalb der Main Zone Lagerstätte nachgewiesen, in einem bislang kaum getesteten Grundstücksteil.

West-Ost-Querschnitt durch den South Block: Das Zielgebiet El Mezquite liegt rund 1.600 m östlich der Main Zone. Der dazwischenliegende Bereich wird derzeit erstmals systematisch exploriert und bebohrt. Weitere ca. 1.500 m weiter östlich beginnt bereits die Exploration zusätzlicher Zielgebiete.

Gleichzeitig liegt das heute veröffentlichte Bohrergebnis exakt innerhalb einer rund 1.200 m langen magnetischen Struktur, die bereits zuvor durch starke Goldanomalien an der Oberfläche aufgefallen war.

Damit bestätigen die Bohrdaten erstmals klar, was zuvor durch Geophysik, Geochemie und strukturelle Interpretation angedeutet wurde: Gran Pilar entwickelt sich von einer einzelnen Lagerstätte hin zu einem mehrere Kilometer umfassenden Goldsystem.

Das laufende 20.000 m Bohrprogramm hat genau dieses Ziel: Das Gold-Silber-System systematisch zu entdecken, zu erweitern und abzugrenzen – und damit die Grundlage für eine zukünftige Ressourcenschätzung zu schaffen.

Die aktuelle Meldung stellt dabei den Auftakt zu dieser Phase dar.

Die drohnengestützte Magnetik-Karte zeigt die bisher anhand von geologischer Kartierung, Oberflächengeochemie und Bohrungen abgegrenzten Zielgebiete auf Gran Pilar. Da große Teile des Projekts bislang keiner modernen Exploration unterzogen wurden, finden im South Block derzeit erstmals systematische Erkundungsbohrungen statt.

Ein entscheidender Fortschritt: Die Strukturen werden sichtbar

Neben dem reinen Bohrergebnis liefert die Entdeckung vor allem:

Ein deutlich besseres Verständnis der Geometrie der Goldzonen im South Block. Die Gold-Mineralisierung beginnt direkt an der Oberfläche, mehrere Zonen wurden durchschnitten, und die Bohrung startete bereits innerhalb der Mineralisierung.

Das bedeutet:

Die tatsächliche Mächtigkeit ist noch nicht vollständig definiert. Gleichzeitig können Folgebohrungen nun deutlich präziser angesetzt werden.

Mit diesem neuen Verständnis steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Bohrungen breitere Abschnitte, größere Mächtigkeiten und möglicherweise auch höhere Gehalte nachweisen können.

nachweisen können. Die Explorationsmethodik funktioniert und wird durch die noch größere Präzision deutlich effektiver!

CEO ordnet die Entdeckung strategisch ein

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan, beschreibt die Bedeutung der Ergebnisse wie folgt:

„Dies ist ein Meilenstein-Ergebnis für Tocvan. Zum ersten Mal haben wir im South Block deutlich über die Main Zone hinaus gebohrt und dabei sofort gute Mineralisierung an der Oberfläche entdeckt. Die Lage innerhalb einer großen magnetischen Anomalie, die bereits die stärksten Goldanomalien an der Oberfläche auf dem gesamten Projekt zeigt, unterstreicht das Größenpotenzial, das wir bei Gran Pilar sehen. Mit über 2.400 bereits gebohrten Metern unseres vollständig finanzierten 20.000 m Programms sind wir gut positioniert, diese neue Entdeckung weiter auszubauen und zusätzliche hochrangige Ziele zu testen. Aktuell wird etwa 300 Meter östlich dieser neuen Entdeckung gebohrt, um die derzeit bekannte östliche Ausdehnung der Mineralisierung zu testen. Unsere Programme sind vollständig finanziert, sowohl für die Bohrungen als auch für den Betrieb der Pilotmine. Mit einem klaren Weg in Richtung kurzfristiger Pilotproduktion erhöhen diese frühen Ergebnisse im South Block das Größenpotenzial von Gran Pilar deutlich.“ Tocvan-CEO, Brodie Sutherland, in der heutigen Pressemitteilung.

Zwischen den Zeilen wird klar: Es geht nicht um einen einzelnen Treffer, sondern um die systematische Erweiterung eines größeren Systems. Bemerkenswert ist zudem, dass sowohl das laufende Bohrprogramm als auch die geplante Pilotmine vollständig finanziert sind.

South Block im Fokus: Grundlage für die Pilotmine

Der South Block steht aktuell im Zentrum der Arbeiten, und das aus gutem Grund. Er bildet die Grundlage für die geplante Pilotmine. Entsprechend zielen die laufenden Bohrungen darauf ab, weitere oberflächennahe, goldreiche Zonen zu identifizieren und präzise abzugrenzen.

Frühere Bohrungen im South Block hatten bereits gezeigt, dass sich in diesem Grundstücksteil mineralisierte Zonen nahe der Oberfläche befinden, darunter breite Abschnitte mit wirtschaftlich relevanten Gehalten.

Die aktuellen Ergebnisse erweitern dieses Bild deutlich. Sie zeigen, dass neben den bereits bekannten Bereichen weitere Zonen existieren können, die künftig für die Pilotanlage in Frage kommen.

Das Timing ist dabei entscheidend: Bis zur geplanten Inbetriebnahme der Pilotmine in den kommenden 1-2 Monaten bleibt ausreichend Zeit, um durch zusätzliche Bohrungen weiteres Erzmaterial zu definieren und die optimalen Abbauzonen gezielt zu identifizieren.

Die Exploration erfüllt damit nicht nur ein geologisches Ziel, sondern direkt auch ein operatives.

Der Hebel: 18.000 Bohrmeter stehen noch aus

Die aktuelle Entdeckung ist Teil eines vollständig finanzierten 20.000 m Bohrprogramms, von dem Stand Heute erst rund 2.400 m abgeschlossen sind.

Das bedeutet: Der Großteil der Bohrungen steht noch bevor. Mit dem nun verbesserten Verständnis der Strukturen können diese Bohrungen gezielter angesetzt werden, die neu entdeckte Zone systematisch erweitern und die Grundlage für eine spätere Ressourcenschätzung schaffen.

Die heute gemeldeten Ergebnisse stellen damit nur den Anfang dar. Viele weitere Bohrergebnisse sollten nun in regelmäßigen Abständen folgen.

3 Systeme, ein wachsender Gold-Distrikt

Mit der aktuellen Entwicklung entsteht zunehmend ein Gesamtbild, das über eine einzelne Lagerstätte hinausgeht.

Die etablierte Main Zone Lagerstätte, die wachsende Entdeckung im South Block und der bislang kaum getestete North Block bilden zusammen ein Projekt mit mehreren Lagerstätten innerhalb eines größeren Systems.

Die Hinweise mehren sich, dass Gran Pilar sich zu einem großflächigen Goldsystem mit erheblichem Ressourcenpotenzial entwickelt.

Längsschnitt über das Gran-Pilar-Projekt: Die ersten Explorationsbohrungen im South Block haben bereits früh positive Ergebnisse geliefert. Im North Block wurden bislang ermutigende Silbervererzungen nachgewiesen, die in weiteren Folgebohrungen in Kürze getestet werden sollen.

Strategische Relevanz: Genau das, was große Investoren suchen

Diese Art von Entwicklung ist entscheidend für institutionelle Investoren und größere Minenunternehmen. Gran Pilar ist längst nicht nur eine einzelne Lagerstätte, sondern ein Projekt mit mehreren Zonen, klar erkennbarem Expansionspotenzial und wachsender Systemgröße, und damit die Grundlage für langfristige Wertentwicklung schafft.

Genau solche Projekte sind es, die im Fokus möglicher Übernahmen oder strategischer Partnerschaften stehen.

Gran Pilar beginnt zunehmend, genau diese Eigenschaften zu zeigen.

Fazit

Die aktuelle Pressemitteilung markiert keinen Abschluss, sondern den Beginn einer entscheidenden Phase. Sie zeigt ganz deutlich:

Die Explorationsmethodik funktioniert. Das Potenzial für ein großflächiges Goldsystem ist bestätigt. Die Strukturen im South Block werden zunehmend verstanden.

Vor allem aber macht sie deutlich, worum es jetzt geht: Nicht mehr nur um einzelne Treffer, sondern um die systematische Abgrenzung eines großen Goldsystems.

Oder anders formuliert: Heute wurde gezeigt, wo das Gold liegt. Die kommenden Bohrungen werden zeigen, wie groß dieses System wirklich ist.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

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Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.150.454

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,77 CAD (31.03.2026)

Marktkapitalisierung: 60 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,47 EUR (31.03.2026)

Marktkapitalisierung: 37 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, gelten als zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation und Bedeutung der jüngsten Bohrergebnisse im South Block, einschließlich der Möglichkeit, dass diese Ergebnisse zur besseren Abgrenzung, Erweiterung oder zum Verständnis mineralisierter Zonen beitragen; die Annahme, dass Folgebohrungen gezielter angesetzt werden können und weitere mineralisierte Abschnitte liefern könnten; die Durchführung, den Umfang und die Wirksamkeit des laufenden 20.000-m-Bohrprogramms, einschließlich der systematischen Erkundung bislang ungetesteter Bereiche; das geologische Potenzial des Gran-Pilar-Projekts, insbesondere hinsichtlich Größe, Kontinuität und möglicher wirtschaftlicher Bedeutung der mineralisierten Systeme im South Block, der Main Zone und im North Block; die Möglichkeit, dass mehrere Zonen zu einem größeren zusammenhängenden Goldsystem beitragen; die Vorbereitung, Entwicklung, Errichtung, Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotanlage, einschließlich Annahmen zu Zeitplan, Leistung, Aufbereitung, Durchsatz und Skalierbarkeit; die Fähigkeit, geeignetes Material für die Pilotanlage zu definieren; metallurgische Testarbeiten und deren mögliche Auswirkungen auf die Verarbeitung und Gewinnung von Gold; Umwelt-, Basis- und Infrastrukturarbeiten; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzierung zur Durchführung der geplanten Maßnahmen; sowie den erwarteten zeitlichen Ablauf zukünftiger Explorationsergebnisse, operativer Fortschritte und weiterer Unternehmensmeldungen. 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