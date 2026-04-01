Kissigs Börsengeschichte(n): Am 01.04.1976 gründeten drei Nerds das Unternehmen Apple, das vom Garagen-Startup zum wertvollsten Unternehmen der Welt wurde

Am 01.04.1976 begann eine der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten der modernen Wirtschaft. In einer Zeit, in der Computer noch riesige Maschinen waren, die nur von Universitäten und Großunternehmen genutzt wurden, hatten drei Männer eine Vision: …



