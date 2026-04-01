Kissigs Börsengeschichte(n): Am 01.04.1976 gründeten drei Nerds das Unternehmen Apple, das vom Garagen-Startup zum wertvollsten Unternehmen der Welt wurde
Am 01.04.1976 begann eine der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten der modernen Wirtschaft. In einer Zeit, in der Computer noch riesige Maschinen waren, die nur von Universitäten und Großunternehmen genutzt wurden, hatten drei Männer eine Vision: Computer für den Alltag zu bauen. Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne gründeten Apple Computer – ein Unternehmen, das die Welt verändern sollte und unser Leben heute in vielen Bereichen prägt...
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