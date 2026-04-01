    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group

    Besonders beachtet!

    1397 Aufrufe 1397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Friedrich Vorwerk Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 01.04.2026

    Am 01.04.2026 ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie, bisher, um -6,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 01.04.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.04.2026

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 66,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,19 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,40  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,99 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group Verluste von -18,79 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Minus von -18,79 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,19 %
    1 Monat -16,97 %
    3 Monate -18,79 %
    1 Jahr +46,73 %

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR € wert.

    Friedrich Vorwerk Group SE: Starkes GJ25, herausfordernder Ausblick; VERKAUFEN


    Friedrich Vorwerk (FVG) hat seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die vollständig im Einklang mit den vorläufigen Zahlen stehen. Die Profitabilität stieg deutlich, getrieben durch eine effiziente Projektausführung, günstige Preise und operative Hebelwirkungen, während sich die Bilanz weiter verbesserte und der Dividendenvorschlag weitgehend den Erwartungen entsprach.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    -1,27 %
    -10,49 %
    -17,32 %
    -19,34 %
    +24,60 %
    +570,73 %
    +26,87 %
    +38,21 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Friedrich Vorwerk Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 01.04.2026 Am 01.04.2026 ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie, bisher, um -6,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     