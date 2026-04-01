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Friedrich Vorwerk Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 01.04.2026
Am 01.04.2026 ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie, bisher, um -6,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.
Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.
Friedrich Vorwerk Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.04.2026
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 66,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,19 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,99 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group Verluste von -18,79 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Minus von -18,79 %.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.
Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,19 %
|1 Monat
|-16,97 %
|3 Monate
|-18,79 %
|1 Jahr
|+46,73 %
Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR € wert.
Friedrich Vorwerk Group SE: Starkes GJ25, herausfordernder Ausblick; VERKAUFEN
Friedrich Vorwerk (FVG) hat seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die vollständig im Einklang mit den vorläufigen Zahlen stehen. Die Profitabilität stieg deutlich, getrieben durch eine effiziente Projektausführung, günstige Preise und operative Hebelwirkungen, während sich die Bilanz weiter verbesserte und der Dividendenvorschlag weitgehend den Erwartungen entsprach.
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Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.