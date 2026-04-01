    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    2797 Aufrufe 2797 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran: Wenn Trump einknickt ist der Petro-Dollar am Ende!

    Was aber würde passieren, wenn Trump den Iran-Krieg abzieht, ohne die Strasse von Hormus zu befreien? Das wäre das Ende der Supermacht USA - und das Ende des Petro-Dollars

    Die Aktienmärkte mit starker Rally: erklärt Trump heute Abend im US-Fernsehen das Ende des Iran-Kriegs? Eher unwahrscheinlich - aber die Märkte sind dennoch euphorisch nach der Leidenszeit zuvor. Was aber würde passieren, wenn Trump den Iran-Krieg abzieht, ohne die Strasse von Hormus zu befreien? Das wäre das Ende der Supermacht USA - und das Ende des Petro-Dollars (also der Öl-Deckung des Dollars, sprich Öl wird in Dollar bezahlt). Denn aus Sicht der Golfstaaten wäre klar, dass die USA nicht mehr die Schutzmacht sind - warum sollen sie dann Öl in Dollar verkaufen? Ohnehin hat Trump nicht mehr die Initiative - wir erleben eine Art "Israelisierung" des Krieges, und Israel wird nicht zulassen, dass Trump aufgibt. Der Iran hätte den Krieg gewonnen (Kontrolle Strasse von Hormus und damit 20% des Öls und Gases (LNG) weltweit; Iran-Öl im Preis seit Kriegsbeginn verdreifacht) - daher hat Teheran auch keinerlei Eile, mit Trump zu verhandeln!

    Hinweise aus Video:

    1. Trump dürfte heute Nacht Kriegsende verkünden – Asien-Märkte jubeln

    2. Deutsche Strompreise für Mai steigen auf das Vierfache des französischen Niveaus

     

    Das Videdo "Iran: Wenn Trump einknickt ist der Petro-Dollar am Ende!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Iran: Wenn Trump einknickt ist der Petro-Dollar am Ende! Die Aktienmärkte mit starker Rally: erklärt Trump heute Abend im US-Fernsehen das Ende des Iran-Kriegs? Eher unwahrscheinlich - aber die Märkte sind dennoch euphorisch nach der Leidenszeit zuvor
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     