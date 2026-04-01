Die Aktienmärkte mit starker Rally: erklärt Trump heute Abend im US-Fernsehen das Ende des Iran-Kriegs? Eher unwahrscheinlich - aber die Märkte sind dennoch euphorisch nach der Leidenszeit zuvor. Was aber würde passieren, wenn Trump den Iran-Krieg abzieht, ohne die Strasse von Hormus zu befreien? Das wäre das Ende der Supermacht USA - und das Ende des Petro-Dollars (also der Öl-Deckung des Dollars, sprich Öl wird in Dollar bezahlt). Denn aus Sicht der Golfstaaten wäre klar, dass die USA nicht mehr die Schutzmacht sind - warum sollen sie dann Öl in Dollar verkaufen? Ohnehin hat Trump nicht mehr die Initiative - wir erleben eine Art "Israelisierung" des Krieges, und Israel wird nicht zulassen, dass Trump aufgibt. Der Iran hätte den Krieg gewonnen (Kontrolle Strasse von Hormus und damit 20% des Öls und Gases (LNG) weltweit; Iran-Öl im Preis seit Kriegsbeginn verdreifacht) - daher hat Teheran auch keinerlei Eile, mit Trump zu verhandeln!

Hinweise aus Video:

1. Trump dürfte heute Nacht Kriegsende verkünden – Asien-Märkte jubeln

2. Deutsche Strompreise für Mai steigen auf das Vierfache des französischen Niveaus

Das Videdo "Iran: Wenn Trump einknickt ist der Petro-Dollar am Ende!" sehen Sie hier..