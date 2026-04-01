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    Amprion erzielt Rekord-Investitionen im Geschäftsjahr 2025

    Amprion treibt 2025 die Energiewende mit Rekordinvestitionen, starkem Umsatzplus und wachsender Belegschaft voran – und schafft damit die Basis für künftiges Wachstum.

    Amprion erzielt Rekord-Investitionen im Geschäftsjahr 2025
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Amprion erzielte 2025 ein deutlich verbessertes Geschäftsergebnis mit einem Umsatzanstieg von rund 9 % auf ca. 6,1 Milliarden Euro.
    • Das Unternehmen investierte im Jahr 2025 Rekordsummen von 5,4 Milliarden Euro in den Netzausbau, um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben.
    • Die Regulated Asset Base (RAB) stieg durch die Investitionen um etwa 42 % auf 16,5 Milliarden Euro, was die Grundlage für zukünftige Erlöse bildet.
    • Im Dezember 2025 führte Amprion eine Eigenkapitalerhöhung von 2,2 Milliarden Euro durch und platzierte Anleihen im Volumen von 2,5 Milliarden Euro zur Finanzierung der Investitionen.
    • Der Netzausbau schreitet voran: Im Jahr 2025 wurden rund 320 Leitungskilometer gebaut, insgesamt wurden 1.380 km Leitung realisiert, mit mehreren Großprojekten in Planung oder im Bau.
    • Das Personal wurde auf rund 3.400 Mitarbeitende erhöht, inklusive der Erweiterung der Geschäftsführung um eine Chief Operating Officer (COO), Katrin Hilmer, seit März 2026.






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