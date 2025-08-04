Evotec SE: Ergebnisse für Q4 und 2025 am 8.4.2026 bekannt
Evotec lädt Investoren und Interessierte ein: Im April 2026 präsentiert das Life-Science-Unternehmen seine Finanzzahlen 2025 in einem Webcast mit begleitender Telefonkonferenz.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec SE veröffentlicht die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am Mittwoch, 8. April 2026, in einem Webcast und einer Telefonkonferenz.
- Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr MESZ (12:00 GMT, 8:00 EDT); die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache abgehalten.
- Zur Teilnahme ist eine Anmeldung über die in der Mitteilung angegebenen Links erforderlich; die Präsentation steht kurz vor der Veranstaltung zum Download bereit und eine Aufzeichnung wird nachher auf www.evotec.com veröffentlicht.
- Wer sich zur Telefonkonferenz registriert, erhält eine Bestätigungs‑E‑Mail mit Einwahlnummer, Zugangscode und PIN; bei telefonischer Einwahl kann die Präsentation parallel online verfolgt werden.
- Evotec ist ein Life‑Science‑Unternehmen mit KI‑gestützten Plattformen (u. a. PanOmics, iPSC‑Modelle), über 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kooperationen mit Top‑20‑Pharma und mehr als 800 Biotechs sowie einem Portfolio von über 100 proprietären F&E‑Projekten in Bereichen wie Onkologie, Herz‑Kreislauf/Metabolismus, Neurologie und Immunologie.
- Kontakt für Investor Relations/Medien: Dr. Sarah Fakih (Sarah.Fakih@evotec.com); die Mitteilung enthält zudem Hinweise zu vorausschauenden Aussagen und den damit verbundenen Risiken.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,3700EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.682,06PKT (+0,69 %).
+1,42 %
+4,71 %
-25,69 %
-21,36 %
-29,91 %
-77,87 %
-86,35 %
+34,15 %
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