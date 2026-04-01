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    Neue Prognose enttäuscht

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    Deutschlands Aufschwung wankt – was jetzt auf Verbraucher zukommt

    Deutschlands Wirtschaft soll 2026 nur noch schwach wachsen. Der Iran-Krieg treibt Energiepreise und Inflation nach oben. Warum Forscher jetzt vor einem harten Dämpfer für den Aufschwung warnen.

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    Neue Prognose enttäuscht - Deutschlands Aufschwung wankt – was jetzt auf Verbraucher zukommt
    Foto: Pexels

    Deutschlands Konjunktur verliert deutlich an Tempo. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für dieses Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent. Im September hatten sie noch 1,3 Prozent vorhergesagt. Für das Jahr 2027 rechnen sie mit 0,9 Prozent. Als Hauptgrund nennen sie den Energieschock durch den Krieg im Iran, der die Inflation antreibt und den privaten Konsum bremst.

    Timo Wollmershäuser vom Ifo-Institut bringt die neue Lage auf den Punkt:

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    "Der Energiepreisschock im Zuge des Iran-Krieges trifft die Erholung hart, gleichzeitig stützt aber die expansive Fiskalpolitik die Binnenwirtschaft und verhindert ein stärkeres Abrutschen."

    Tatsächlich sehen die Institute die Inflation 2026 im Schnitt bei 2,8 Prozent und 2027 bei 2,9 Prozent. Damit würde der Preisauftrieb klar höher ausfallen als noch vor wenigen Monaten gedacht.

    Jüngste Preisdaten passen 

    Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts stieg die harmonisierte Inflation in Deutschland im März auf 2,8 Prozent, nach 2,0 Prozent im Februar. Die Energiepreise legten dabei um 7,2 Prozent zu. Das war der erste Anstieg seit Dezember 2023. Die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie verharrte dagegen bei 2,5 Prozent. Eine aktuelle Einschätzung der UBS verweist ebenfalls darauf, dass der neue Energieschock die Inflation wieder nach oben treibt, auch wenn der Effekt bislang vor allem von der Energie ausgeht.

    Für die Bundesregierung wird das zum Problem. Die Regierung von Friedrich Merz wollte die Wirtschaft eigentlich mit mehr Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung anschieben. Zugleich prüft Berlin aber bereits neue Entlastungen für Verbraucher mit hohen Heiz- und Kraftstoffkosten.

    Reuters zufolge gehört dazu auch eine mögliche Sonderabgabe auf Übergewinne von Energieunternehmen. Die Institute lehnen breite Preisbremsen jedoch ab. Sie warnen, solche Eingriffe würden wichtige Marktsignale verzerren. Stattdessen plädieren sie für gezielte soziale Ausgleichsmaßnahmen.

    Die Hoffnung auf einen konsumgetragenen Aufschwung bekommt damit einen neuen Dämpfer. Die Konsumentenstimmung in Deutschland hat sich bereits eingetrübt. Laut einer Reuters-Meldung erwarten 60 Prozent der Verbraucher dauerhaft hohe Preise für Öl, Gas und Benzin. Gleichzeitig wird der Blick in die Zukunft düsterer. Die Institute rechnen damit, dass das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft von derzeit 0,2 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts ganz zum Erliegen kommen könnte. Das wäre mehr als nur ein Kriegseffekt. Es wäre ein Warnsignal für den Standort selbst.

    Das sind keine guten Nachrichten für den deutschen Aktienmarkt. Der DAX hat bereits seit Anfang des Iran-Krieges rund 6 Prozent an Wert verloren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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