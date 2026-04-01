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    Öl-Schock in Asien

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    Spritpreise explodieren – jetzt rennen alle zu Elektroautos, BYD kassiert

    Die Blockade der Straße von Hormus treibt die Preise hoch. Verbraucher und Firmen wechseln gezwungen – besonders BYD profitiert vom Run.

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    Öl-Schock in Asien - Spritpreise explodieren – jetzt rennen alle zu Elektroautos, BYD kassiert
    Foto: Valeria Mongelli - HANS LUCAS

    Die Energiekrise im Zuge des Nahostkonflikts verändert die Automärkte im asiatisch-pazifischen Raum rasant. Die Blockade der Straße von Hormus, über die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gastransports läuft, hat laut Internationaler Energieagentur zur massivsten Versorgungsunterbrechung aller Zeiten geführt. Besonders betroffen ist Asien, wohin mehr als 80 Prozent der durch die Meerenge transportierten Rohölmengen fließen. Die Folge sind stark steigende Kraftstoffpreise – und ein spürbarer Wandel im Kaufverhalten.

    Immer mehr Verbraucher und Unternehmen wenden sich Elektrofahrzeugen zu, um Kosten zu senken und sich gegen die Volatilität der Energiemärkte abzusichern. In Australien haben sich die Kredite für Elektroautos im März verdoppelt, während Finanzierungsanfragen von Unternehmen um 88 Prozent zulegten. "Wir beobachten, dass immer mehr KMU [kleine und mittlere Unternehmen] und größere Betreiber Elektrofahrzeuge und die Elektrifizierung prüfen, um die Betriebskosten zu kontrollieren und ihre Geschäftstätigkeit zukunftssicher zu machen, insbesondere in einer Phase anhaltender Volatilität der Kraftstoffpreise", zitiert Reuters Shane Ditcham von der National Australia Bank. Parallel dazu haben sich die Suchanfragen nach Elektrofahrzeugen mehr als verdreifacht, und mehr als die Hälfte der Australier zieht inzwischen einen Kauf in Betracht.

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    Auch in Japan, wo Elektroautos bislang weniger als zwei Prozent der Neuwagenverkäufe ausmachen, zeichnet sich ein Umbruch ab. "Der Trend zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge aufgrund der steigenden Energiekosten kommt endlich richtig in Fahrt", sagte Sanshiro Fukao vom Itochu Research Institute. Trotz staatlicher Subventionen für Benzinpreise erwartet er eine Verschärfung der Lage binnen eines Monats, was den Wandel zusätzlich beschleunigen dürfte. Die Regierung hat zugleich die Kaufprämien für Elektroautos auf bis zu 1,3 Millionen Yen (rund 8.100 Euro) erhöht, während Hersteller wie Toyota, Nissan und Tesla ihr Angebot ausbauen.

    Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in Südkorea und Neuseeland. In Südkorea haben sich die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen im März im Jahresvergleich mehr als verdoppelt, angetrieben durch hohe Kraftstoffpreise und staatliche Förderungen. In Neuseeland wurden binnen einer Woche mehr als 1.000 Elektroautos neu zugelassen – nahezu doppelt so viele wie zuvor und der höchste Wert seit Ende 2023.

    Von dieser Dynamik profitieren vor allem chinesische Hersteller. Unternehmen wie BYD treiben ihre internationale Expansion voran, während der Inlandsmarkt schwächelt. Der Anteil der Auslandsverkäufe hat sich zuletzt deutlich erhöht und ist im März um 65 Prozent auf 120.083 Einheiten gestiegen, den höchsten Stand seit drei Monaten. Das Interesse in Märkten wie Malaysia oder Thailand steigt spürbar. Auf Automessen bilden sich bereits lange Warteschlangen. "Ich hätte nie daran gedacht, auf einen (Elektro-)Antrieb umzusteigen, bis diese Krise kam", sagte ein Besucher in Bangkok.

    Damit wird deutlich: Die Energiekrise wirkt als Katalysator für die Elektromobilität – und verschiebt die Kräfteverhältnisse auf dem globalen Automarkt schneller als erwartet.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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