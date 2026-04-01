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    Orakel von Omaha

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    Warren Buffett: "Ich habe zu früh verkauft"

    Auch das Orakel von Omaha, Warren Buffett, bedauert so manche Dinge im Leben, die er nicht getan hat.

    Für Sie zusammengefasst
    Orakel von Omaha - Warren Buffett: "Ich habe zu früh verkauft"
    Foto: Nati Harnik - AP

    Warren Buffet meldet sich aus dem Ruhestand. Das Orakel von Omaha zeigt seine Sicht auf den heutigen Markt und gesteht sich auch einen Fehler ein.

    "Ich habe zu früh verkauft", sagte Buffett am Dienstag in einem Interview gegenüber CNBC. Gemeint ist: Apple.

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    Apple bleibt bei Berkshire Hathaways immer noch die größte Beteiligung, selbst nachdem das Unternehmen seine Anteile im letzten Jahr auf 61,96 Milliarden US-Dollar reduziert hatte.

    Buffett erklärte jedoch am Dienstag, er werde seine Position weiter ausbauen, sollte die Aktie günstiger werden.

    Der iPhone-Hersteller sei aber selbst nach einem Kursrückgang von über 14 Prozent gegenüber dem jüngsten All-Time-High noch nicht attraktiv genug für einen Kauf. 

    "Ich bin sehr froh, dass es unsere größte Beteiligung ist", sagt Buffett. 

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    "Es ist nicht unmöglich, dass Apple einen Preis findet, zu dem wir große Mengen abnehmen würden", fügte er hinzu. "Aber nicht in diesem Markt."

    Buffett sagt, Berkshire habe mit den Aktien vor Steuern mehr als 100 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt, und äußerte sich positiv über Tim Cooks Führung des Unternehmens.

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    "Tim Cook hat mit den Karten, die er bekommen hat, viel erreicht. Steve Jobs – er hätte nicht das geschafft, was Steve Jobs geschafft hat –, aber Steve Jobs hat ihm Karten in die Hand gegeben, mit denen Steve selbst nicht so gut abgeschnitten hätte", sagte Buffett."

    "Tim ist ein fantastischer Manager, und er ist ein guter Kerl, und irgendwie versteht er sich mit jedem auf der Welt", fügt er hinzu. 

    Buffett trat Anfang 2026 nach sechs Jahrzehnten an der Spitze des Mischkonzerns als CEO von Berkshire zurück. Er bleibt weiterhin Vorsitzender des Unternehmens.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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