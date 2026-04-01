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    Verbio - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,10 % - 01.04.2026

    Am 01.04.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um -9,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,10 % - 01.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.04.2026

    Mit einer Performance von -9,10 % musste die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Verbio Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,83, mit einem Minus von -9,10 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Verbio in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +122,00 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +18,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +122,00 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    Verbio Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,87 %
    1 Monat +72,54 %
    3 Monate +122,00 %
    1 Jahr +432,84 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale bzw. technische Aspekte von Verbio. Der Aktienkurs liegt aktuell rund 40–45 EUR und war früher deutlich höher; die Diskussion dreht sich stark um Gewinnmitnahmen und Absicherung, falls Ölpreise fallen. Befürworter sehen politische Rückenwinds und THG-Quoten (Bio-CNG/LNG) als langfristigen Margenmotor; Kritiker zweifeln an Verfügbarkeit/Einfluss der THG-Quoten. Eine Kaufempfehlung mit Kursziel 65 EUR wird diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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