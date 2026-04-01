thyssenkrupp nucera senkt die Prognose, Aktie stabil

Der Wasserstoff-Spezialist thyssenkrupp nucera (DE000NCA0001) hat am 17.3. seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gesenkt. Grund sind unerwartet hohe Kosten im Segment grüner Wasserstoff sowie zwei operative Probleme: Zum einen wurden im Zuge technologischer Weiterentwicklungen Anpassungen an Modellen vorgenommen, die auch bereits ausgelieferte Systeme betreffen und vor der Inbetriebnahme umgesetzt werden müssen. Zum anderen wurde ein 20-MW-Pilotprojekt in den USA aufgrund gesunkener Renditeerwartungen gestoppt. Die resultierenden Belastungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich werden im 2. Quartal verbucht. Insgesamt rechnet das Unternehmen nun mit einem operativen Verlust (EBIT) zwischen 30 und 80 Mio. Euro – deutlich mehr als bislang erwartet. Positive Impulse kommen aus Spanien: Mit Moeve wurde ein Großauftrag über 300 MW Elektrolysekapazität vereinbart, das jährlich rund 45.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren soll.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FA6TR89 bietet beim Kaufpreis von 7,53 Euro einen Puffer von 12,6 Prozent und generiert eine Rendite von 0,47 Euro (26,8 Prozent p.a.), sofern die Aktie am Bewertungstag 19.6.26 über den Cap von 7,50 Euro schließt, andernfalls gibt’s eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 12,3 Prozent Puffer (September)

Der Discounter der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ3ZGK8 zahlt den Höchstbetrag von 8 Euro, wenn die Aktie am 18.9.26 auf oder oberhalb dieses Caps notiert, andernfalls gibts eine Aktie. Beim Preis von 7,14 Euro sind also 0,86 Euro oder 29,4 Prozent p.a. drin.

Einkommensstrategie mit 10,7 Prozent p.a. Kupon und 14 Prozent Puffer (März)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU8ESE9 zahlt in jedem Fall einen Zinskupon von 10,7 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 11,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.3.27 auf oder über dem Basispreis von 7 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 142 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 7 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Wer auf Wasserstoff-Aktien setzt, muss eine gewisse Nervenstärke mitbringen, der Sektor gilt als schwankungsfreudig. Diese Volatilität sorgt aber für attraktive Konditionen bei Zertifikaten, die von Anlegern zur defensiven Positionierung mit komfortablen Sicherheitspuffern genutzt werden können und interessante Renditen bereits bei einer Seitwärtsbewegung liefern.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von thyssenkrupp nucera Aktien oder von Anlageprodukten auf thyssenkrupp nucera Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de