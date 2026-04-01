Ölkrise und Iran-Krieg: Wird Großbritannien den Sturm überstehen?

Der britische Premierminister warnte, dass der Iran-Krieg die Zukunft des Landes beeinträchtigen werde. Er betonte glechzeitig, dass Großbritannien gut gerüstet sei, um die Krise zu überstehen, wie Alliance News berichtet. Der Konflikt belastet die Wirtschaft weiterhin und treibt die Energiekosten für die Verbraucher in die Höhe. Außenministerin Yvette Cooper wird ein Treffen internationaler Staats- und Regierungschefs ausrichten, um "alle praktikablen diplomatischen und politischen Maßnahmen" zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu bewerten, sagte er, da Teherans Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsroute zu einem starken Anstieg der Öl- und Gaspreise geführt hat.

Bei einer Pressekonferenz in der Downing Street am Mittwoch sagte Starmer, er sei nicht bereit, dem britischen Volk die Energiekrise der 1970er Jahre noch einmal zuzumuten. Er sagte: "Ich weiß, dass dies große Besorgnis auslöst. Die Leute schalten ihre Fernseher ein, sie schauen auf ihre Bildschirme, sie sehen Explosionen, zerstörte Infrastruktur, aggressive Rhetorik. Sie befürchten, dass Großbritannien da hineingezogen wird. Das werden wir nicht. Egal wie heftig dieser Sturm auch sein mag, wir sind gut gerüstet, ihn zu überstehen. Wir haben einen langfristigen Plan, um gestärkt und sicherer daraus hervorzugehen."

Großbritannien werde auch seine Bemühungen um engere Beziehungen zur EU im Zuge der Ölkrise vorantreiben, sagte er, da die transatlantischen Beziehungen durch Donald Trumps wiederholte Angriffe auf Verbündete wegen des Ausmaßes ihrer Beteiligung an dem Konflikt unter Druck geraten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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