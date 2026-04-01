Cal-Maine: Diese Eier-Aktie in den Osterkorb?

Lohnt es sich die Aktie kurz vor den Osterfeiertagen sich ins Depot zu legen, oder ist sie eher ein faules Ei? Dafür lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Quartalszahlen.

Der größte Eierproduzent in den USA hat kurz vor den Osterfeiertagen am Mittwoch seine Geschäftszahlen vorgelegt (kein Aprilscherz).

Cal-Maine meldete für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,06 US-Dollar, was 0,17 US-Dollar über der Analystenschätzung von 0,89 US-Dollar lag.

Der Umsatz belief sich im Quartal auf 667 Millionen US-Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 678,22 Millionen US-Dollar. Damit sank der Nettoumsatz um 53 Prozent.

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Eierspezialitäten und Fertiggerichte machten im Quartal 52,9 Prozent des Nettoumsatzes aus. Der Umsatz mit Fertiggerichten stieg deutlich auf 63,6 Millionen US-Dollar (ein Plus von 441,2 Prozent). Inzwischen machen Fertiggerichte 9,5 Prozent des Gesamtumsatzes von Cal-Maine aus.

Zudem kaufte das Unternehmen 329.830 Aktien für 24,3 Millionen US-Dollar zurück und schüttet eine Bardividende von 0,36 US-Dollar je Aktie aus (14.05.2026).

Die Eierpreise in den USA haben sich seit der großen Vogelgrippe zwischen 2022 und 2023 wieder stabilisiert. Das macht sich beim Umsatz deutlich bemerkbar.

Besonders positiv ist aber die Diversifikation, die das Unternehmen vornimmt: Denn Fertiggerichte machen einen größeren Anteil am Gesamtumsatz aus. Das honorieren auch die Anleger, die Aktie steigt um gut drei Prozent nach bekanntwerden der Zahlen.

Also: Ab ins Osterkörbchen? Das Forward-KGV lässt sich zwischen 18 bis 20 beziffern. Das niedrige KGV signalisiert aber keinen Value, sondern lediglich zyklische Höchstgewinne wider.

Damit ist die Aktie kein Schnäppchen im Osterkorb. Die fetten Tage rund um die Vogelgrippe liegen hinter dem Aktienkurs.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cal-Maine Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 71,16USD auf Tradegate (01. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.