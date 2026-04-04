Nicht Berkshire: Diese Eisenbahn-Aktie stieg in 98 Jahren um +36.175.600 %

Wenn Anleger an die langfristigen Gewinner der Börsenhistorie denken, fallen häufig Namen wie Apple, Monster Beverage, Coca-Cola oder Berkshire Hathaway. Eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien kommt jedoch zu einem überraschenden Ergebnis: Demnach landete die ehemalige US-Eisenbahnaktie Kansas City Southern, inzwischen Teil von Canadian Pacific Kansas City , mit einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 36.175.600 Prozent auf Platz drei der langfristigen Renditegewinner.



In der Rangliste von Bessembinder geht es um die theoretischen prozentualen Gewinne, die erzielt worden wären, hätte man am 31.12.1925 einen US-Dollar in die jeweilige Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei alle Dividenden stets reinvestiert – also um die sogennante Buy-and-Hold-Gesamtrendite.

Hätte jemand am 31.12.1925 einen US-Dollar in Kansas City Southern (heute Canadian Pacific Kansas City) investiert und die Aktie bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei stets alle Dividenden reinvestiert, wäre das Investment 361.757 US-Dollar wert gewesen – ein Wertzuwachs von mehr als 36 Millionen Prozent.