Gewinner der Börsengeschichte
Nicht Berkshire: Diese Eisenbahn-Aktie stieg in 98 Jahren um +36.175.600 %
Nicht Berkshire: Laut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese Eisenbahn-Aktie zwischen Ende 1925 und Ende 2023 die dritthöchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. Ein wahrer Gewinner der Börsengeschichte!
Wenn Anleger an die langfristigen Gewinner der Börsenhistorie denken, fallen häufig Namen wie Apple, Monster Beverage, Coca-Cola oder Berkshire Hathaway. Eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder
zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien kommt jedoch zu einem überraschenden Ergebnis: Demnach landete die ehemalige US-Eisenbahnaktie Kansas City Southern, inzwischen Teil
von Canadian Pacific Kansas
City, mit einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 36.175.600 Prozent auf Platz drei der langfristigen Renditegewinner.
In der Rangliste von Bessembinder geht es um die theoretischen prozentualen Gewinne, die erzielt worden wären, hätte man am 31.12.1925 einen US-Dollar in die jeweilige Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei alle Dividenden stets reinvestiert – also um die sogennante Buy-and-Hold-Gesamtrendite.
Hätte jemand am 31.12.1925 einen US-Dollar in Kansas City Southern (heute Canadian Pacific Kansas City) investiert und die Aktie bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei stets alle Dividenden reinvestiert, wäre das Investment 361.757 US-Dollar wert gewesen – ein Wertzuwachs von mehr als 36 Millionen Prozent.
Die Aktie von Kansas City Southern existiert nicht mehr eigenständig, da das Unternehmen im Jahr 2023 von Canadian Pacific Kansas City (CPKC) übernommen wurde. Seitdem werden die Aktien des ehemaligen Unternehmens nicht mehr gehandelt. Anleger, die in das Schienennetz von Kansas City Southern investieren möchten, müssen nun in CPKC investieren, das durch die Fusion von Canadian Pacific und Kansas City Southern entstand.
Übrigens: Mit einer Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent landet Altria auf dem ersten Platz. Überraschender ist Platz zwei: Hätte man Ende 1925 einen US-Dollar in die Vulcan-Materials-Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten, wobei alle Dividenden stets reinvestiert wurden, so hätte man am Ende 393.492 US-Dollar gehabt. Das entspricht einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von unglaublichen 39.349.100 Prozent.
Wie immer gilt jedoch: Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Märkte sind dynamisch und es gibt zahlreiche Faktoren, die die zukünftige Performance beeinflussen können.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion