"Für jeden Mord..."
"…wird ein US-Unternehmen zerstört" – Iran erklärt Apple, Nvidia & Co. zu Zielen
Die Revolutionsgarde nennt 18 US-Firmen als Ziele. Angriffe könnten heute ab 20 Uhr Teheraner Zeit starten – Mitarbeiter sollen die Arbeitsplätze verlassen.
- IRGC benennt 18 US-Technologiefirmen als Ziele
- Mitarbeiter wurden aufgerufen Arbeitsplätze zu verlassen
- Konflikt weitet sich auf digitale Infrastruktur aus
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Die Spannungen im Nahen Osten weiten sich zunehmend auf die Technologiebranche aus. Laut einem Bericht hat die iranische Revolutionsgarde (IRGC) mit Angriffen auf zahlreiche US-Technologieunternehmen gedroht, die in der Region aktiv sind. Zu den genannten Zielen zählen unter anderem Nvidia, Apple, Microsoft und Alphabet. Insgesamt stehen laut einem Telegram-Beitrag der IRGC 18 Unternehmen auf einer Liste möglicher Angriffsziele, die als Vergeltung für die militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran dienen sollen.
Besonders brisant: Die Drohung ist zeitlich konkretisiert. Angriffe könnten demnach bereits am Mittwoch ab 20 Uhr Teheraner Zeit (18:30 Uhr deutscher Zeit) beginnen, was 10:30 Uhr US-Ostküstenzeit entspricht. Mitarbeiter der betroffenen Firmen wurden aufgefordert, ihre Arbeitsplätze zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. In dem Beitrag heißt es wörtlich: "Von nun an wird für jeden Mord ein amerikanisches Unternehmen zerstört." Neben den genannten Tech-Konzernen umfasst die Liste auch Unternehmen wie Cisco, Intel, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Tesla, JPMorgan, Boeing sowie das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige KI-Unternehmen G42.
Die Warnung folgt auf bereits erfolgte Angriffe zu Beginn des Monats, bei denen Einrichtungen von Amazon Web Services im Nahen Osten getroffen wurden. In der Folge kam es zu Ausfällen zahlreicher Apps und digitaler Dienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Eskalation verdeutlicht, wie stark der Konflikt inzwischen auch wirtschaftliche Infrastruktur ins Visier nimmt.
Für die betroffenen Unternehmen kommt die Entwicklung zu einem sensiblen Zeitpunkt. In den vergangenen Jahren haben US-Technologiekonzerne ihre Präsenz im Nahen Osten deutlich ausgebaut, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die Region galt aufgrund vergleichsweise günstiger Energie und verfügbarer Flächen als attraktiver Standort für Rechenzentren und Infrastrukturprojekte.
Die zunehmenden Drohungen werfen nun Fragen nach der Sicherheit dieser Investitionen auf. Erste Reaktionen aus der Branche zeigen, dass Unternehmen ihre Schutzmaßnahmen verstärken und die Lage genau beobachten. Die weitere Entwicklung dürfte entscheidend dafür sein, ob die Region weiterhin als Wachstumsmarkt für globale Tech-Konzerne gilt – oder sich das geopolitische Risiko zunehmend auch in wirtschaftlichen Entscheidungen niederschlägt.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion