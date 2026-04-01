"…wird ein US-Unternehmen zerstört" – Iran erklärt Apple, Nvidia & Co. zu Zielen

Die Spannungen im Nahen Osten weiten sich zunehmend auf die Technologiebranche aus. Laut einem Bericht hat die iranische Revolutionsgarde (IRGC) mit Angriffen auf zahlreiche US-Technologieunternehmen gedroht, die in der Region aktiv sind. Zu den genannten Zielen zählen unter anderem Nvidia, Apple, Microsoft und Alphabet. Insgesamt stehen laut einem Telegram-Beitrag der IRGC 18 Unternehmen auf einer Liste möglicher Angriffsziele, die als Vergeltung für die militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran dienen sollen.

Besonders brisant: Die Drohung ist zeitlich konkretisiert. Angriffe könnten demnach bereits am Mittwoch ab 20 Uhr Teheraner Zeit (18:30 Uhr deutscher Zeit) beginnen, was 10:30 Uhr US-Ostküstenzeit entspricht. Mitarbeiter der betroffenen Firmen wurden aufgefordert, ihre Arbeitsplätze zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. In dem Beitrag heißt es wörtlich: "Von nun an wird für jeden Mord ein amerikanisches Unternehmen zerstört." Neben den genannten Tech-Konzernen umfasst die Liste auch Unternehmen wie Cisco, Intel, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Tesla, JPMorgan, Boeing sowie das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige KI-Unternehmen G42.