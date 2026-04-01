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    TKMS Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +9,72 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.04.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,72 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +7,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,78. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TKMS Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +21,46 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +9,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +21,46 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,60 % geändert.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,15 %
    1 Monat -17,83 %
    3 Monate +21,46 %
    1 Jahr -5,72 %

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

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    +7,11 %
    -8,25 %
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    -5,13 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



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