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    Tech-Exporte für Apple & Co.

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    China spielt die USA aus und umgeht die Strafzölle erfolgreich

    Während die US-Regierung versucht, die industrielle Basis Amerikas durch Protektionismus wiederzubeleben, beweisen chinesische Unternehmen eine überlegene Anpassungsfähigkeit. Washington hat das Nachsehen.

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    Tech-Exporte für Apple & Co. - China spielt die USA aus und umgeht die Strafzölle erfolgreich
    Foto: wO-Stable Diffusion

    Als US-Präsident Donald Trump am 2. April 2025 den nationalen Notstand ausrief und drakonische Zölle auf chinesische Waren verhängte, war das Ziel klar: Die Produktion sollte zurück in die Vereinigten Staaten geholt werden. Doch ein Jahr später zeigt eine Analyse von Zolldaten: Die Strategie ist am asiatischen Pragmatismus gescheitert. China hat die USA nicht mit empörten Schnellschüssen, sondern mit überlegter Logistik ausgespielt.

    Der weltgrößte Exporteuer hat die Vereinigten Staaten im letzten Jahr bereits bei Sojabohnen in aller Ruhe ins Leere laufen lassen. Erst wurden die Importe komplett eingestellt, dann wurde eine Vereinbarung mit den USA einfach nie offiziell bestätigt und die Bestellungen blieben weiter weit unter den Erwartungen zurück. Stattdessen rückte einfach Brasilien zum bevorzugten Soja-Lieferanten der Volksrepublik auf.

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    Diesmal nutzt Peking, anstatt auf US-Strafzölle mit einer Eskalation des Handelsstreits zu reagieren, einfach das Nachbarland Vietnam als diskretes Sprungbrett. Eine Datenanalyse zeigt: MacBooks und iPads, die für Apple produziert wurden, werden nun aus Hanoi statt aus Shenzhen geliefert. Die Bauteile aber kommen nach wie aus China.

    Die nackten Zahlen wirkten zunächst wie ein Erfolg für das Weiße Haus. Chinas Exporte in die USA fielen im vergangenen Jahr um 51 Milliarden US-Dollar. Nahezu zeitgleich stiegen jedoch die Importe aus Ländern wie Vietnam, Indien und Mexiko um 49 Milliarden US-Dollar an. Der US-Markt wird weiterhin mit Tech-Artikeln geflutet – nur das Etikett hat sich geändert.

    Die großen chinesischen Hersteller wie Foxconn und BYD, die neben Autos zum Beispiel auch iPads produzieren, haben einfach in Windeseile Produktionsanlagen in Vietnam gebaut. Das verhalf dem Nachbarland im vergangenen Jahr zu 8 Prozent Wirtschaftswachstum, für dieses Jahr rechnet die Regierung sogar mit 10 Prozent

    Dank ihrer tief integrierten Lieferketten – vom Rohstoff bis zum Mikrochip – können die chinesischen Konzerne die Kosten an jedem Segment der Kette kontrollieren. Eine detaillierte Untersuchung der Bloomberg-Daten entlarvt das "Vietnam-Wunder" als geschicktes Umgehungsmanöver. Die Kernproduktion findet nach wie vor in China statt. Foxconn und BYD haben lediglich die "Low-Skill"-Endmontage über die Grenze nach Vietnam verlegt.

    - Beispiel Foxconn: Die Tochtergesellschaft Fukang Technology exportierte Waren im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar (hauptsächlich MacBooks und iPads) in die USA. Gleichzeitig importierte dieselbe Fabrik Komponenten für 7,9 Milliarden US-Dollar aus China, Taiwan und Südkorea.

    - Die Wertschöpfung: Das bedeutet, dass im Extremfall weniger als 8 Prozent des Exportwertes tatsächlich in Vietnam generiert wurden. Der Rest ist chinesische Vorarbeit, die in Vietnam lediglich "zusammengeschraubt" wurde, um den "Made in China"-Strafzöllen von bis zu 20 Prozent zu entgehen.

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    Doch für Vietnam ist dieser Erfolg ein zweischneidiges Schwert. Das Land ist nun ins Fadenkreuz der US-Handelsprüfer geraten. Washington untersucht bereits "übermäßige industrielle Kapazitäten" und droht mit Strafen für die Umschiffung der Strafzölle. Die USA könnten Vietnam unter Umständen ebenfalls mit universellen Zöllen von bis zu 20 Prozent belegen, um das Schlupfloch zu schließen.

    Aber ob das so einfach gelingt, ist offen. China, das sich in der gegenwärtigen Krise als äußerst anpassungsfähig und fix erwiesen hat, könnte unter Umständen auf einen weiteren Zwischenhändler umschwenken. Kandidaten gibt es viele.

    Für den US-Verbraucher aber hat sich wenig geändert: Die Laptops bleiben erschwinglich, und sie kommen weiterhin aus Asien und nicht aus den USA. Nur der Absenderhafen liegt jetzt ein paar hundert Kilometer weiter südlich. Chinas Antwort auf Trumps Zollpolitik war keine Revanche oder gar Resignation. Vielmehr wurde den Vereinigten Staaten ein logistisches Schnippchen geschlagen, durch das Trumps "Made in USA"-Versprechen schnell vom Tisch gewischt wurde.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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