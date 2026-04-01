Goldpreis schießt um +1,40 % hoch – jetzt 4.731,54 USD

+1,40 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,22 % 1 Monat -13,76 % 3 Monate +6,89 % 1 Jahr +48,85 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.731,54. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.244,05USD. Heute, bei 4.731,54USD, wäre daraus ein Vermögen von 38.033,4USD geworden – ein Plus von +280,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Kurzfristig technische Erholung mit Tagesgewinn um ca. 140$, doch viele bewerten das als fortgesetzte Bewegung statt fundamentaler Aufwärtskraft. Über 14 Tage volatil; aktuell eher charttechnisch bullisch, fundamentale Treiber bleiben gering.