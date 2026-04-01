Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,40 % hoch – jetzt 4.731,54 USD
Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +1,40 % bei 4.731,54 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,22 %
|1 Monat
|-13,76 %
|3 Monate
|+6,89 %
|1 Jahr
|+48,85 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.244,05USD. Heute, bei 4.731,54USD, wäre daraus ein Vermögen von 38.033,4USD geworden – ein Plus von +280,33 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Kurzfristig technische Erholung mit Tagesgewinn um ca. 140$, doch viele bewerten das als fortgesetzte Bewegung statt fundamentaler Aufwärtskraft. Über 14 Tage volatil; aktuell eher charttechnisch bullisch, fundamentale Treiber bleiben gering.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|373,20EUR
|+1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,29EUR
|+0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|269,04EUR
|+1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|387,74EUR
|-0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,78EUR
|+1,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|603,20EUR
|-0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|391,24EUR
|+0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,21EUR
|+0,26 %
|Long
|1
|0,00
|131,41EUR
|+0,83 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,961EUR
|+1,04 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.