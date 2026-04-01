Rekordumsatz: Diese Cannabis-Aktie war ein Absturz! Jetzt wieder ein?

Am Mittwoch meldete das Unternehmen nun seine Finanzergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal. Dabei wurde ein neuer Umsatzrekord eingestellt.

Tiefenrausch : Die Aktie von Tilray kannte seit Corona keinen Boden. Die Anteilsscheine stürzten massiv ab und liegen mittlerweile 95 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Und 2026 sind sie bereits um rund 23 Prozent gefallen. Großer Pluspunkt: Das Unternehmen diversifiziert weiter und hat kürzlich Brew Dogs gekauft.

Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 11 Prozent auf einen Rekordwert von 206,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 185,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Der Bruttogewinn stieg im dritten Quartal um 6 Prozent auf einen Rekordwert von 55 Millionen US-Dollar, verglichen mit 52 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

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Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal 27 Prozent gegenüber 28 Prozent im Vorjahresquartal.

Der Nettoertrag aus dem Cannabisgeschäft stieg im dritten Quartal um 19 Prozent auf 64,8 Millionen US-Dollar gegenüber 54,3 Millionen US-Dollar. Dies ist auf einen Anstieg des internationalen Cannabisertrags um 73 Prozent und einen Anstieg des kombinierten Nettoertrags aus kanadischem Cannabis für den Freizeitgebrauch und medizinischem Cannabis um 8 Prozent zurückzuführen.

Irwin D. Simon, Vorstandsvorsitzender von Tilray Brands, erklärt dazu: "Unsere Ergebnisse des dritten Quartals belegen die Stärke unserer globalen Strategie und haben unseren bisher höchsten Nettoumsatz und Bruttogewinn im dritten Quartal erzielt."

Trotz der neuen Rekorde: Vorsicht ist geboten, denn regulatorische Risiken bleiben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tilray Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 5,78USD auf Tradegate (01. April 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

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