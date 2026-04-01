Kupferpreis dreht wieder auf: Hängt Kupfer jetzt Gold und Silber ab?

Befinden sich die Metalle in einer entscheidenden Phase? Es sieht ganz danach aus. Der Goldpreis hat die 4.700 US-Dollar übersprungen und arbeitet sich so langsam in Richtung 5.000 US-Dollar vor. Noch vor wenigen Tagen drohte ein „Inferno“, als Gold mit großer Vehemenz auf die 4.000 US-Dollar zulief. Die Anzeichen eine Wende sind insbesondere bei Gold deutlich zu erkennen . Doch auch bei Silber und Kupfer drehen Stimmung und die Preise.

Die hohen Anleiherenditen in Verbindung mit dem temporär robusten US-Dollar geißelten nicht nur Gold und Silber; auch auf Kupfer wirkten sie überaus limitierend. Insofern nahmen die Marktakteure die jüngsten Entspannungssignale im Iran-Krieg wohlwollend zur Kenntnis. Brent Öl und WTI Öl kamen daraufhin deutlich zurück. Die Inflationssorgen traten ein wenig in den Hintergrund. Die Anleiherenditen gerieten unter Druck. Gleiches gilt für den US-Dollar. In Zahlen: Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegen zur Stunde unterhalb von 4,3 Prozent. Noch kürzlich drohte hier eine Bewegung über die 4,5 Prozent hinweg. Der US-Dollar-Index geriet zuletzt ebenfalls unter Druck. Der Ausflug über die 100 Punkte wurde wieder eingefangen. Aktuell notiert der Index im Bereich von 99,5 Punkten.

Hohe Kupferlagerbestände – Ein Belastungsfaktor bleibt

In der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurden die vergleichsweise hohen Kupferlagerbestände an der LME thematisiert. Noch immer notieren die Kupferlagerbestände auf einem Mehrjahreshoch. Eine Trendumkehr ist noch nicht auszumachen. Das spricht für einen aktuell sehr gut versorgten Markt und lässt das mittelfristig erwartete Defizit in den Hintergrund treten.

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Fazit - Hängt Kupfer jetzt Gold und Silber ab?

Die Ölpreise fallen und in deren Schlepptau die Anleiherenditen. Dax, Dow Jones Ind. & Co. erholen sich. Gleiches gilt für Gold, Silber und Kupfer. Der Kupferpreis (COMEX) kämpfte sich über die 5,5 US-Dollar zurück. Mit dieser Erholung vermied das Industriemetall ein weiteres Preisbeben und eine Ausdehnung der Korrektur unter die 5 US-Dollar. Doch was ist diese Erholung wert und kann aus ihr eine dynamische Rallye erwachsen?

Diese Frage klärt sich womöglich bereits kurzfristig. In Anbetracht des ambivalenten fundamentalen Umfelds konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die Charttechnik. Und so würde ein Ausbruch über die Zone 5,5 US-Dollar / 5,6 US-Dollar dem Kupferpreis weiteres Potenzial in Richtung 6 US-Dollar / 6,1 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer unter die 5 US-Dollar sind indes zu vermeiden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Auf kurze Sicht ist eher nicht zu erwarten, dass Kupfer Gold und Silber abhängen kann. Vor allem die hohen Lagerbestände dürften einer knackigen Kupferpreisrallye im Wege stehen. Dennoch gilt: Vor allem auf lange Sicht ist dem Kupferpreis weiterhin enormes Aufwärtspotenzial zuzubilligen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Industriemetalls machen Kupfer unentbehrlich. Gerade der Kupferbedarf bei der Umsetzung der KI-Pläne der großen Tech-Konzerne ist immens. Microsoft, Amazon, Meta – die Liste ließe sich noch erweitern – stecken Unsummen in Rechenzentren, bei deren Bau wiederum große Mengen von Kupfer benötigt werden. Ein anderer Aspekt tritt angesichts der hohen Lagerbestände etwas in den Hintergrund - die Angebotsseite ist durchaus fragil. Darüber sollten die hohen Lagerbestände nicht hinwegtäuschen.

Kurzum: Obgleich die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. zuletzt ordentlich Federn lassen mussten, stellen sie nach wie vor eine exzellente Alternative zu den hochbewerteten Technologie-Aktien dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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