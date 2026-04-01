Japan und Frankreich kämpfen gemeinsam gegen die Ölkrise

Japan und Frankreich haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, eng zusammenzuarbeiten, um ein Ende des Krieges zwischen den USA und Israel und dem Iran sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für Öl- und Gastanker zu erreichen, sagte Premierministerin Sanae Takaichi. Die Premierministerin informierte am Mittwoch: "Angesichts der herausfordernden internationalen Lage halte ich es für sehr wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs Japans und Frankreichs ihre persönlichen Beziehungen vertiefen und unsere Zusammenarbeit weiter stärken."

Japan, Frankreich und andere Länder kämpfen im Rahmen des Nahostkonflikts mit steigenden Energiekosten, wie Reuters berichtet. Solange die wichtigste Transportroute für rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgasbedarfs nicht wieder geöffnet wird, drohen ihnen Versorgungsengpässe bei Erdölprodukten. Japan, das normalerweise rund 90 Prozent seines Öls aus dem Nahen Osten bezieht, hat begonnen, auf seine Ölreserven zurückzugreifen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern.