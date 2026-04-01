    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Diplomatische Offensive

    2585 Aufrufe 2585 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japan und Frankreich kämpfen gemeinsam gegen die Ölkrise

    Japan und Frankreich intensivieren ihre Zusammenarbeit, um Versorgungsengpässe zu vermeiden.

    Für Sie zusammengefasst
    Diplomatische Offensive - Japan und Frankreich kämpfen gemeinsam gegen die Ölkrise
    Foto: OpenAI

    Japan und Frankreich haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, eng zusammenzuarbeiten, um ein Ende des Krieges zwischen den USA und Israel und dem Iran sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für Öl- und Gastanker zu erreichen, sagte Premierministerin Sanae Takaichi. Die Premierministerin informierte am Mittwoch: "Angesichts der herausfordernden internationalen Lage halte ich es für sehr wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs Japans und Frankreichs ihre persönlichen Beziehungen vertiefen und unsere Zusammenarbeit weiter stärken."

    Japan, Frankreich und andere Länder kämpfen im Rahmen des Nahostkonflikts mit steigenden Energiekosten, wie Reuters berichtet. Solange die wichtigste Transportroute für rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgasbedarfs nicht wieder geöffnet wird, drohen ihnen Versorgungsengpässe bei Erdölprodukten. Japan, das normalerweise rund 90 Prozent seines Öls aus dem Nahen Osten bezieht, hat begonnen, auf seine Ölreserven zurückzugreifen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern.    

    Öl (Brent)

    +8,27 %
    +10,71 %
    +36,87 %
    +74,93 %
    +43,67 %
    +27,88 %
    +70,78 %
    +176,68 %
    +70,49 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Frankreich hat Gespräche mit Dutzenden Ländern geführt, um Vorschläge für eine Mission zur Wiedereröffnung der Wasserstraße nach Ende des Konflikts zu erhalten. Japan erklärte, es könne den Einsatz von Minensuchbooten in Erwägung ziehen, allerdings wäre der Umfang eines möglichen Einsatzes durch die pazifistische Verfassung des Landes eingeschränkt. Die beiden Staatschefs erklärten außerdem, sie würden engere Sicherheitsbeziehungen im Indopazifik anstreben und unterzeichneten Abkommen über die Zusammenarbeit in den Lieferketten kritischer Mineralien, der zivilen Nukleartechnologie und der künstlichen Intelligenz.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Diplomatische Offensive Japan und Frankreich kämpfen gemeinsam gegen die Ölkrise Japan und Frankreich intensivieren ihre Zusammenarbeit, um Versorgungsengpässe zu vermeiden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     