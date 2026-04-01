Diplomatische Offensive
Japan und Frankreich kämpfen gemeinsam gegen die Ölkrise
Japan und Frankreich intensivieren ihre Zusammenarbeit, um Versorgungsengpässe zu vermeiden.
- Japan und Frankreich stärken Versorgungssicherheit
- Wiedereröffnung der Straße von Hormus für Tanker
- Abkommen zu Mineralien ziviler Nukleartechnik und KI
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Japan und Frankreich haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, eng zusammenzuarbeiten, um ein Ende des Krieges zwischen den USA und Israel und dem Iran sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für Öl- und Gastanker zu erreichen, sagte Premierministerin Sanae Takaichi. Die Premierministerin informierte am Mittwoch: "Angesichts der herausfordernden internationalen Lage halte ich es für sehr wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs Japans und Frankreichs ihre persönlichen Beziehungen vertiefen und unsere Zusammenarbeit weiter stärken."
Japan, Frankreich und andere Länder kämpfen im Rahmen des Nahostkonflikts mit steigenden Energiekosten, wie Reuters berichtet. Solange die wichtigste Transportroute für rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgasbedarfs nicht wieder geöffnet wird, drohen ihnen Versorgungsengpässe bei Erdölprodukten. Japan, das normalerweise rund 90 Prozent seines Öls aus dem Nahen Osten bezieht, hat begonnen, auf seine Ölreserven zurückzugreifen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern.
Frankreich hat Gespräche mit Dutzenden Ländern geführt, um Vorschläge für eine Mission zur Wiedereröffnung der Wasserstraße nach Ende des Konflikts zu erhalten. Japan erklärte, es könne den Einsatz von Minensuchbooten in Erwägung ziehen, allerdings wäre der Umfang eines möglichen Einsatzes durch die pazifistische Verfassung des Landes eingeschränkt. Die beiden Staatschefs erklärten außerdem, sie würden engere Sicherheitsbeziehungen im Indopazifik anstreben und unterzeichneten Abkommen über die Zusammenarbeit in den Lieferketten kritischer Mineralien, der zivilen Nukleartechnologie und der künstlichen Intelligenz.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion