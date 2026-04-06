Deshalb sollten sich ASML-Anleger jetzt besser auf harte Zeiten einstellen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – ASML

Der KI- und Halbleiterboom der vergangenen Jahre hat Unternehmen starke Geschäfte und damit vielen Anlegerinnen und Anlegern hohe Investitionsgewinne beschert. Zeitweise war die Euphorie fast grenzenlos, wie der starke Kursanstieg von Anbietern wie AMD, Broadcom und Nvidia beweist. Auch die Ermöglicher dieses Booms standen bei Investoren hoch im Kurs. Gefragt waren vor allem Taiwan Semiconductor als größter Auftragsfertiger der Welt sowie der niederländische Anlagenbauer ASML, welcher die einzigartigen Maschinen zur Herstellung der gegenwärtig leistungsfähigsten Chips entwickelt und produziert.

Die EUV-Lithografiemaschinen des Unternehmens gelten als mit die komplexesten von Menschen entwickelten Geräte und kosten in der leistungsfähigsten Variante rund eine halbe Milliarde US-Dollar pro Stück. Damit verfügt ASML zwar über ein Angebotsmonopol, ist gleichzeitig aber auch einem Nachfrageoligopol ausgesetzt, da nur wenige Unternehmen überhaupt für die Anschaffung dieser Geräte in Frage kommen. Deshalb ist ASML nicht trotz, sondern gerade wegen seiner technologischen Führungsposition besonders stark abhängig von den ohnehin schwankungsanfälligen Zyklen in der Halbleiterindustrie.

Halbleiterbranche mit ersten Stresssignalen

In den vergangenen Wochen und Monaten mehrten sich die Anzeichen dafür, dass die Branche an oder nahe ihres Zyklushochs sein könnte. Bei Speicherchips ist es zu ersten Preisrückgängen gekommen, was Papiere wie Micron, Samsung und SK Hynix stark belastet hat, bei KI-Beschleunigern wächst der Markt der Anbieter, während neue und leistungsfähigere Algorithmen weniger Rechenkapazitäten benötigen.

Die durch die Ölpreisexplosion stark gestiegenen Anleiherenditen machen die Finanzierungsfrage bei KI-Investitionen außerdem noch dringender, da höhere Kosten gleichzeitig niedrigere Margen und geringere Rentabilität bedeuten. Außerdem bedroht der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus die Versorgungssicherheit innerhalb der Halbleiter-Lieferketten – die Golfstaaten sind für 40 Prozent der globalen Heliumproduktion verantwortlich. Das Edelgas ist bei der Chip-Fertigung nicht zu ersetzen. Da an der Börse stets die Zukunft gehandelt wird, sollten sich Anlegerinnen und Anleger auf fallende Notierungen in der Branche einstellen mit ASML als potenziell besonders exponiertem Verlierer.

ASML Chartsignale

Mehrjähriger Aufwärtstrend: Die ASML-Aktie befindet sich in einer übergeordneten und langfristigen Trendbewegung mit stark steigenden Kursen.

Die ASML-Aktie befindet sich in einer übergeordneten und langfristigen Trendbewegung mit stark steigenden Kursen. Trendverschärfungen: In den vergangenen Jahren verschärfte sich das Aufwärtstempo unterstützt von den technischen Indikatoren wiederholt.

In den vergangenen Jahren verschärfte sich das Aufwärtstempo unterstützt von den technischen Indikatoren wiederholt. Top-Bildung: Im Bereich von 1.450 US-Dollar ist es zu einem lokalen Top gekommen, dieses könnte nun eine Trendwende zur Unterseite einleiten.

Im Bereich von 1.450 US-Dollar ist es zu einem lokalen Top gekommen, dieses könnte nun eine Trendwende zur Unterseite einleiten. Verluste zu befürchten: In den technischen Indikatoren liegen ebenso wie im Chart erste Verkaufssignale vor, die zu stark fallenden Kursen führen könnten.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 02.04.2021 bis 02.04.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

ASML-Aktie: Aufhören soll man, wenn es am schönsten ist!

Die in den vergangenen Jahren so starke Kursentwicklung der Aktie lässt bereits deutliche Probleme erkennen. Zwar gelang ASML in diesem Jahr nach dem Überwinden der Widerstandszone zwischen 1.000 und 1.100 US-Dollar nochmal eine weitere Trendverschärfung und das Erreichen neuer Allzeithochs, doch diese waren technisch nur unvollständig bestätigt. Im Unterschied zum Trendstärkeindikator MACD gelangen im Relative-Stärke-Index (RSI) keine neuen trendbestätigenden Hochs mehr.

Nichtsdestotrotz war der RSI vor dem Beginn des Iran-Krieges deutlich überkauft, sodass es im Bereich von 1.400 bis 1.500 US-Dollar zu einer Top-Bildung gekommen ist. Unter die 50-Tage-Linie ist die ASML-Aktie bereits gefallen, was ein erstes Verkaufssignal bedeutet. Damit drohen kurz- und mittelfristig weitere Verluste, insbesondere nachdem der MACD unter seine Signallinie gefallen ist, was auf den dauerhaften Verlust von Aufwärtsdynamik schließen lässt, wenngleich der Abstand zur Nulllinie, welche einen intakten Aufwärtstrend anzeigt, noch komfortabel ist.

Die Abwärtsrisiken sind jetzt beträchtlich

Angesichts der jüngsten Top-Signale sollte mit einer Korrektur bis mindestens 1.100 US-Dollar gerechnet werden. Hier käme es zum Test des Ausbruchsniveaus aus dem Sommer 2024. Im Bereich von 1.000 bis 1.100 US-Dollar liegen außerdem die Oberkanten der zuletzt verlassenen Aufwärtstrendkanäle sowie die 200-Tage-Linie. Angesichts dieses Unterstützungsclusters stehen die Chancen gut, dass ASML hier auf Kaufinteresse stößt.

Sollte sich das Marktumfeld aber weiter eintrüben und die Investitions- und Spekulationsblase innerhalb der KI- und Halbleiterindustrie tatsächlich platzen – etwa, weil die Schwierigkeiten bei den Finanzierern aus der Private-Equity-Branche noch größer als zuletzt werden oder Investitionstreiber wie Meta Platforms und Microsoft auf den anhaltenden Preisverfall ihrer Aktien mit dem Stopp von Ausgaben reagieren – könnte auch die Unterkante des flacheren Aufwärtstrendkanals angelaufen werden. Diese liegt aktuell bei etwas unter 800 US-Dollar. Während die Korrekturgefahren gewaltig sind, liegt zur Oberseite ein nur noch geringes Potenzial vor. Das sorgt für ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis.

Bewertung auf den ersten Blick fair, aber ohne jeden Risikopuffer

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung zeigt sich aktuell ein gegenüber dem 5-Jahres-Mittel fairer Wert. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt mit 38,7 um knapp 3 Prozent über dem historischen Mittel von 37,6. Kennzahlen, wie EV/EBTIDA-Verhältnis oder das Kurs-Cashflow-Verhältnis sind vom 5-Jahres-Durchschnitt sogar weniger als 1 Prozent entfernt. Etwas erhöht ist aktuell nur das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis (PEG) von 1,89, das damit um rund 8 Prozent über dem Vergleichswert der vergangenen Jahre liegt.

Was sich Anlegerinnen und Anleger jedoch vor Augen halten sollten: Diese Vielfache herrschen auf dem Höhepunkt eines noch dagewesen Booms innerhalb der Halbleiterindustrie. Viel besser dürften Auftrags- und Geschäftslage für ASML daher auf absehbare Zeit nicht werden. Schon eine geringe Abweichung von den gegenwärtigen Prognosen hätte zur Folge, dass ASML gegenüber seiner historischen Norm überbewertet wäre. Damit ist das Papier „priced for perfection“, was es äußerst korrekturanfällig macht.

Optimistische Wall Street dürfte nicht vor Verlusten schützen

An der Wall Street genießen die Niederländer fast uneingeschränktes Vertrauen. Bei insgesamt 44 Einschätzungen ist ASML 31 Mal zum „Kaufen“, 6 Mal zum „Übergewichten“ sowie weitere 6 Mal mit einer neutralen Bewertung versehen. Nur ein einziges Expertenteam sieht in den Papieren einen Verkauf mit einem Kursziel von 896,04 US-Dollar.

Im Mittel tippen Expertinnen und Experten auf einen fairen Wert von 1.480,05 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 9 Prozent. Die optimistischste Einschätzung ist nur wenige Tage alt und stammt von Bernstein mit einem Kursziel von 1.971 US-Dollar. Das stellt eine dramatische Wende dar, nachdem das Research-Haus die Aktie noch vor wenigen Monaten als Position zum Halten mit einem Ziel von 935 US-Dollar eingeschätzt hatte.

Schon im letzten Bärenmarkt wurden Analystinnen und Analysten bei ASML auf dem falschen Fuß erwischt, hier lag der Kurs zeitweise um mehr als ein Drittel unter den Zielen der Wall Street. Der gegenwärtig äußerst optimistische Konsens ist daher kein Garant dafür, dass sich die Aktie Verlusten dauerhaft entziehen könnte.

ASML auf einen Blick

ISIN: USN070592100

USN070592100 Börsenwert: 498,4 Milliarden US-Dollar

498,4 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,7 Prozent

0,7 Prozent KGVe 2026: 38,7

38,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: 1467,24 US-Dollar

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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