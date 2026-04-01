mVISE AG verlängert Wandelanleihe 22/26 erfolgreich bis 2030
mVISE stärkt seine Finanzbasis: Die Wandelanleihe wird verlängert, Konditionen angepasst und Schulden reduziert – bei gleichzeitig steigender Ertragskraft.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- mVISE hat die Wandelanleihe 2022/2026 erfolgreich um vier Jahre bis zum 01.04.2030 prolongiert (geführt als „mVISE AG Wandelanleihe 22(22/30)“)
- Anleihe behält WKN/ISIN bei und wurde bei Depotbanken entsprechend umgestellt
- Alle Anleiheinhaber stimmten einstimmig (100%) den geänderten Bedingungen zu; seit August 2025 konzentrieren sich Anleihen im Volumen von 3,8 Mio. EUR auf eigenkapitalnahe Investoren
- Der Kupon bleibt bei 4,50% – für mVISE als sehr attraktiv bezeichnet – und der Wandlungspreis wurde auf 18,50 EUR angehoben
- Langfristige Verbindlichkeiten konnten reduziert werden, allein im Geschäftsjahr 2025 wurden über 750 TEUR abgebaut
- Vorläufige Zahlen 2025: EBITDA stieg auf 1,301 Mio. EUR (nach 1,126 Mio. EUR), rund 15% über dem Vorjahr
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresabschluss, bei mVISE ist am 01.05.2026.
Der Kurs von mVISE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
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