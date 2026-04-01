Öl-Schock trifft Verbraucher – jetzt fließt Geld an Millionen Bürger

Auslöser ist die massive Störung der globalen Energieversorgung seit den Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar. Die daraus resultierenden Engpässe treffen vor allem asiatische Volkswirtschaften, die stark von Importen aus dem Nahen Osten abhängig sind. Südkorea gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern: Rund 94 Prozent des Energiebedarfs werden importiert, etwa 72 Prozent des Rohöls stammen aus der Krisenregion.

Die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs zwingt Südkorea zu drastischen Maßnahmen – und zeigt, wie tief der Konflikt inzwischen in die Weltwirtschaft eingreift. Die Regierung in Seoul hat einen Nachtragshaushalt in Höhe von 26,2 Billionen Won, umgerechnet rund 17,1 Milliarden US-Dollar, vorgeschlagen, um die Belastung durch steigende Ölpreise für Haushalte und Unternehmen abzufedern. Ein erheblicher Teil des Pakets – etwa 10,1 Billionen Won – ist gezielt für Maßnahmen zur "Entlastung durch hohe Ölpreise" vorgesehen.

Im Zentrum des Hilfspakets steht eine Preisbremse für Kraftstoffe im Umfang von fünf Billionen Won. Zusätzlich plant die Regierung direkte Entlastungen für Verbraucher, darunter Gutscheine im Wert von 100.000 bis 600.000 Won für große Teile der Bevölkerung sowie höhere Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr. Auch Landwirte, Fischer und kleinere Transportunternehmen sollen durch gezielte Subventionen unterstützt werden.

Finanzminister Park Hong-geun betonte die Dringlichkeit der Maßnahmen. "Eine rasche finanzielle Unterstützung ist notwendig, um die Notlage der Bevölkerung so schnell wie möglich zu lindern und sicherzustellen, dass der Funke der wirtschaftlichen Erholung, den die derzeitige Regierung mühsam wiederbelebt hat, nicht erlischt", zitiert ihn CNBC. Der Gesetzentwurf wurde bereits ins Parlament eingebracht und könnte bis zum 10. April verabschiedet werden.

Doch die Auswirkungen reichen weit über Südkorea hinaus. In Australien haben steigende Kraftstoffpreise und unterbrochene Lieferketten bereits zu Versorgungsengpässen geführt, teilweise stehen Tankstellen ohne Treibstoff da. Die Regierung versucht nun, ihre Rolle als großer Exporteur von Flüssigerdgas zu nutzen, um im Gegenzug die eigene Versorgung mit raffinierten Kraftstoffen zu sichern. In Singapur warnen Behörden vor deutlich steigenden und volatileren Strompreisen in den kommenden Monaten, da das Land stark auf importiertes Gas angewiesen ist. Auch Thailand sieht sich wachsenden Risiken gegenüber: Höhere Energie- und Logistikkosten belasten Wachstum, Tourismus und Exporte und könnten den wirtschaftlichen Aufschwung ausbremsen.

Der Konflikt entwickelt sich damit zunehmend zu einem globalen Energieschock, der nicht nur einzelne Länder trifft, sondern ganze Regionen unter Druck setzt – und Regierungen zu milliardenschweren Eingriffen zwingt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



