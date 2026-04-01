Börsen Update Europa - 01.04. - FTSE Athex 20 stark +4,58 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 29.108,34 PKT und steigt um +2,05 %. Top-Werte: TKMS +9,53 %, HENSOLDT +7,89 %, Aroundtown +7,81 % Flop-Werte: Lanxess -3,59 %, Wacker Chemie -1,85 %, Nordex -1,85 %

Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 23.303,32 PKT und steigt um +1,16 %. Top-Werte: Rheinmetall +6,47 %, Continental +3,97 %, Siemens Energy +3,81 % Flop-Werte: Scout24 -3,24 %, BASF -2,31 %, Brenntag -1,21 %

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.490,36 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: HENSOLDT +7,89 %, Evotec +3,04 %, Ottobock +2,16 %

Flop-Werte: Nagarro -3,91 %, ATOSS Software -3,44 %, Nordex -1,85 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.724,37 PKT und steigt um +1,27 %.

Top-Werte: Rheinmetall +6,47 %, Siemens Energy +3,81 %, UniCredit +3,39 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,41 %, BASF -2,31 %, Wolters Kluwer -2,20 %

Der ATX bewegt sich bei 5.498,17 PKT und steigt um +2,71 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +10,11 %, DO & CO +4,62 %, Raiffeisen Bank International +2,86 %

Flop-Werte: Lenzing -3,73 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,30 %, Verbund Akt.(A) -1,77 %

Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 13.008,98 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Holcim +3,30 %, ABB +2,49 %, UBS Group +2,37 %

Flop-Werte: Geberit -0,56 %, Swiss Re -0,41 %, Nestle -0,35 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.984,12 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Eiffage +5,63 %, Societe Generale +4,05 %, Thales +3,45 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,41 %, Pernod Ricard -1,49 %, ORANGE -1,49 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.000,60 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,93 %, Sandvik +2,91 %, ABB +2,49 %

Flop-Werte: Skanska (B) -5,53 %, Telia Company -1,33 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,72 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.250,00 PKT und gewinnt bisher +4,58 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +5,43 %, Hellenic Telecommunications Organizations +4,59 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,25 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,37 %, Coca-Cola HBC -0,81 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,11 %