Grand City Properties Aktie legt weiter zu - +8,18 % - 01.04.2026

Die Grand City Properties Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,18 % auf 9,7850€ zulegen. Das sind +0,7400 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Grand City Properties Aktie. Nach einem Plus von +0,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 9,7850€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Grand City Properties ist ein Wohnimmobilien-Investor mit Fokus auf Bestandswohnungen in deutschen Ballungsräumen. Kerngeschäft: Ankauf, Sanierung, effiziente Bewirtschaftung und Repositionierung von Wohnportfolios. Marktstellung: mittelgroßer Player im Segment börsennotierter Wohnungsunternehmen. Wichtige Konkurrenten: Vonovia, LEG, TAG Immobilien, Deutsche Wohnen. USP: Fokus auf Value-Add-Objekte, operative Effizienz, konservative Finanzierung.

Der Kurs der Grand City Properties Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,68 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Grand City Properties -7,68 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,61 % geändert.

Grand City Properties Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,98 % 1 Monat -17,99 % 3 Monate -7,68 % 1 Jahr -7,97 %

Informationen zur Grand City Properties Aktie

Es gibt 176 Mio. Grand City Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,70 %. Covivio notiert im Plus, mit +0,96 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +3,53 %. Vonovia legt um +2,74 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +7,85 %.

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Ob die Grand City Properties Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Grand City Properties Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.