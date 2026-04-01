Milliarden-Offensive: KI-Boom treibt Microsoft zu Mega-Investment

Brad Smith, Vizechef und Präsident von Microsoft, begründet den Schritt mit strategischem Vertrauen in den Standort. "Unsere kontinuierlichen Investitionen in die Cloud- und KI-Infrastruktur spiegeln das langfristige Vertrauen von Microsoft in Singapur als weltweit führende digitale Nation wider", sagt Brad Smith. Ziel sei es, Kompetenzen zu stärken, Cybersicherheit auszubauen und verlässliche KI-Strukturen zu schaffen.

Der US-Technologiekonzern Microsoft treibt seine Expansion in Asien massiv voran. Das Unternehmen kündigt Investitionen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar bis 2029 in Singapur an. Der Fokus liegt klar auf Cloud- und KI-Infrastruktur sowie auf langfristigen Betriebskapazitäten.

KI-Offensive für Bildung und Arbeitsmarkt

Microsoft baut seine KI-Strategie im Bildungssektor gezielt aus. Mehr als 200.000 Studierende erhalten kostenlosen Zugang zu Microsoft 365 inklusive Copilot für 12 Monate. Gleichzeitig startet der Konzern Programme für Lehrkräfte und gemeinnützige Organisationen, um KI-Kompetenzen breit zu verankern. Ziel ist es, Talente früh zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt zu stärken. "Grundlegende KI-Kenntnisse werden zunehmend genauso wichtig wie digitale Kompetenz", sagt Janil Puthucheary.

KI wird zum neuen Standard am Arbeitsmarkt

Neue Daten der Microsoft-Tochter LinkedIn zeigen, wie stark sich der Arbeitsmarkt verändert. Die Nachfrage nach KI-Kenntnissen ist in Singapur binnen eines Jahres um mehr als 70 Prozent gestiegen.

Für Microsoft ist das ein Signal zum Handeln. KI-Kompetenz entwickelt sich zur Basisanforderung – unabhängig von Branche oder Position. Regionen mit breitem Zugang zu Technologie und Weiterbildung werden langfristig die Nase vorn haben.

Regionale Expansion und Datenzentren

Die Ankündigung in Singapur folgt unmittelbar auf die Mitteilung, dass Microsoft über eine Milliarde US-Dollar in Thailand investieren will. In den letzten Jahren hat der Konzern bereits Milliarden in Indonesien, Malaysia und Indien ausgegeben. Im Oktober kündigte Microsoft zudem an, die Kapazität seiner Rechenzentren in der Region innerhalb von 2 Jahren zu verdoppeln und stärker als bisher in KI-Infrastruktur zu investieren.

Experten sehen den Schritt als strategische Positionierung im wachsenden asiatischen Markt. Die Investition von Microsoft soll nicht nur die Technologie vor Ort stärken, sondern auch Fachkräfte fördern und die regionale digitale Resilienz erhöhen.

Singapur als strategischer KI-Hub

Mit der Investition stärkt Microsoft gezielt Singapurs Rolle als Innovationszentrum in Asien. Das Land gilt bereits als einer der weltweit führenden Standorte für KI-Anwendungen.

Wee Luen Chia, Singapur-Chef von Microsoft, bringt die Stoßrichtung auf den Punkt: "Wir setzen voll und ganz auf die KI-Zukunft Singapurs." Zugang zu Technologie und Fähigkeiten seien entscheidend, um das Potenzial der künstlichen Intelligenz vollständig auszuschöpfen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 324,2USD auf Tradegate (01. April 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.