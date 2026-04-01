Nike unter Druck: Wall-Street-Analysten kassieren reihenweise Kaufempfehlungen

Nike rechnet im vierten Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang von zwei bis vier Prozent. Das liegt deutlich unter den Erwartungen der Analysten, die laut LSEG im Durchschnitt mit einem Plus von 1,9 Prozent gerechnet hatten. Auch für den weiteren Jahresverlauf stellte das Unternehmen nur eine verhaltene Entwicklung in Aussicht: Zwar soll das Geschäft in Nordamerika wachsen, diese Entwicklung dürfte jedoch durch Belastungen aus China überlagert werden.

Die Hoffnung auf eine schnelle Wende bei Nike hat am Markt einen herben Dämpfer erhalten. Zwar legte der Sportartikelhersteller für das dritte Geschäftsquartal bessere als erwartete Zahlen vor, doch die Anleger blickten vor allem auf den Ausblick, der enttäuschend ausfiel.

Genau dieser schwache Ausblick sorgt nun für wachsende Skepsis an der Wall Street. Die Bank of America stufte die Aktie von "Buy" auf "Neutral" herab und senkte das Kursziel von 73 auf 55 US-Dollar. Die Analysten verweisen darauf, dass eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum nun deutlich später kommen dürfte als erhofft. Damit schwinde auch der Spielraum für eine höhere Bewertung der Aktie.

Auch Goldman Sachs zog die Reißleine. Die Einstufung wurde von "Buy" auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel gleichzeitig von 76 auf 52 US-Dollar reduziert. Nach Einschätzung der Analysten bleibt die Dynamik im Sportmodegeschäft schwach. Hinzu kommen anhaltende Probleme beim Bestandsabbau sowie Druck in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und vor allem in China. In dem schwieriger werdenden Konjunkturumfeld dürfte die Erholung deshalb mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Auch JPMorgan schlug in dieselbe Kerbe und senkte das Votum von "Overweigh" auf "Neutral". Zwar sieht die US-Bank auch erste positive Signale in Nordamerika und im Running-Segment. In vielen internationalen Märkten bleibt die Lage jedoch schwierig und der Weg zurück zu steigenden Erlösen sowie zu zweistelligen operativen Margen wird länger dauern als gedacht.

Derzeit empfehlen laut CNBC 24 Analysten die Aktie zum Kauf, 14 raten zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 74,96 US-Dollar.

Besonders bitter ist, dass ausgerechnet die von CEO Elliott Hill Ende 2024 vorgestellte Strategie "Win Now" Nike aus der Wachstumsschwäche führen sollte. Neue Großhandelspartnerschaften, frische Impulse bei Performance-Produkten und eine stärkere Positionierung in Schlüsselbereichen wie Laufen und Basketball sollten die Trendwende bringen. Bislang kommt diese Wende jedoch langsamer als erhofft.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



