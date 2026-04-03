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    Schwacher März

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    Börsen-Dämpfer vorbei? Warum der April Anleger überraschen könnte

    Der März belastet die Märkte stark. Doch historische Daten machen Hoffnung. Warum der April jetzt zur entscheidenden Phase für Anleger werden könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    Schwacher März - Börsen-Dämpfer vorbei? Warum der April Anleger überraschen könnte
    Foto: JOHN ANGELILLO - picture alliance / newscom

    Der S&P 500 steuert auf einen deutlichen Monatsverlust zu. Im März verliert der Index mehr als 5 Prozent und markiert damit die schwächste Entwicklung seit März 2025. Geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und anhaltende Inflationssorgen setzen die Kurse unter Druck, so CNBC.

    Historie macht Hoffnung

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    Trotz der aktuellen Schwächephase könnte der April eine Trendwende bringen. Historisch zählt der Monat laut Stock Trader’s Almanac zu den stärksten im Börsenjahr. Im Durchschnitt steigt der S&P 500 im April um 1,4 Prozent und schlägt dabei andere Indizes wie den Nasdaq Composite und den Russell 2000.

    Jeffrey Hirsch betont, der April sei "selten ein gefährlicher Monat" für die Märkte. Nur wenige Jahre wie 2002, 2004, 2005, 2024 und 2025 hätten Ausnahmen dargestellt. Zudem lieferten die ersten Monate eines Quartals häufig die höchsten Zugewinne.

    Geopolitik bleibt Risikofaktor

    Kurzfristig bleibt die Unsicherheit hoch. Der Konflikt zwischen den USA, dem Iran und Israel sorgt für Nervosität an den Märkten. Hirsch erklärt gegenüber CNBC: "Ich glaube, der Markt wird in den nächsten Monaten etwas Zeit brauchen, bis wir herausfinden, wie sich der Iran, die USA und Israel verhalten werden und wie der Rest der Welt auf die Lage in der Straße von Hormus reagieren wird."

    Besonders die Lage rund um die Straße von Hormus könnte die Entwicklung entscheidend beeinflussen.

    Wahljahr bringt zusätzliche Volatilität

    Auch der politische Kalender spielt eine Rolle. In Jahren mit Zwischenwahlen verliert der S&P 500 im April im Schnitt 0,3 Prozent seit 1950. Solche Phasen sind häufig von Unsicherheit geprägt, da mögliche wirtschaftspolitische Änderungen eingepreist werden.

    Hirsch warnt: "Das zweite und dritte Quartal des Zwischenberichtsjahres waren die schwächste Phase des gesamten Vierjahreszyklus."

    Seitwärtsbewegung vor möglichem Jahreshoch

    Trotz kurzfristiger Risiken bleibt der langfristige Ausblick moderat positiv. Hirsch erwartet höhere Kurse bis zum Jahresende, rechnet jedoch zunächst mit einer Seitwärtsbewegung. "Meiner Meinung nach [könnte es] eine Zeit lang zu einer Seitwärtsbewegung kommen, während einige dieser makroökonomischen Ereignisse und wirtschaftlichen Probleme geklärt werden", so der Experte.

    Für Anleger bedeutet das: Geduld bleibt gefragt – doch die Chancen auf eine Stabilisierung im April stehen historisch nicht schlecht.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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