Droht der große KI-Crash? Energiepreise bringen Tech-Giganten ins Wanken

Die massiven Investitionen der großen Technologiekonzerne in Künstliche Intelligenz stehen laut S&P Global vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Steigende Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen könnten die Wachstumspläne erheblich belasten, wie Reuters berichtet.

Vor dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten planten Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta, im Jahr 2026 rund 635 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur zu investieren. Das entspricht einem massiven Anstieg gegenüber 383 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und lediglich 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.

Bislang haben die Konzerne keine Kürzungen angekündigt. Doch der Druck wächst.

Energiepreise als kritischer Faktor

Melissa Otto, Forschungschefin bei S&P Global, warnt vor möglichen Anpassungen bereits in den ersten beiden Quartalen. "Ich denke, wenn die Investitionsausgaben zurückgeschraubt werden und sich die Energiepreise tatsächlich nicht in den Gewinnen niederschlagen, könnte das ein Auslöser sein", sagte sie in einem Interview mit Reuters.

Sie sieht darin das Potenzial für eine "wirklich deutliche Korrektur an allen Aktienmärkten".

Der Hintergrund ist klar. Rechenzentren benötigen enorme Mengen Strom. Damit hängt der KI-Boom direkt von Energiepreisen und Infrastrukturkapazitäten ab.

Märkte verlieren an Schwung

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz hatte die globalen Aktienmärkte zuvor auf Rekordstände über das Niveau von 2025 gehoben. Seit Beginn des Konflikts hat diese Dynamik jedoch spürbar nachgelassen.

Gleichzeitig mehren sich Warnungen aus der Energiebranche. Auf der CERAWeek-Konferenz in Houston betonten Ölmanager laut Otto, dass Angebotsrisiken noch nicht vollständig eingepreist seien.

Gefahr für Wachstum und Konsum

Die möglichen Folgen reichen weit über die Tech-Branche hinaus. "Wir sehen hier eine große Frage hinsichtlich des globalen Wachstums", sagte Otto. "Wenn die Energiepreise um 30 Prozent in die Höhe schnellen, wird das den Verbrauchern schaden, und es wird den Unternehmen schaden."

Damit könnte ausgerechnet der KI-Boom, der als Wachstumstreiber gilt, selbst zum Risikofaktor für die Weltwirtschaft werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion