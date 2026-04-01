HENSOLDT Aktie hebt ab - +7,55 % - 01.04.2026

Mit einer Performance von +7,55 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +6,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 80,80€, mit einem Plus von +7,55 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +3,34 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +13,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +3,34 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,35 % 1 Monat -1,04 % 3 Monate +3,34 % 1 Jahr +22,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hensoldt-Aktie: Die Diskussionen drehen sich um Kursentwicklung, Bewertung, Fundamentales und technische Signale. Wichtige Punkte sind Schockstarre vs. Kaufoptimismus, ein potenzieller Breakout über ca. 84,75–85,35 € mit Blick auf 90 € bzw. Allzeithoch, jedoch Risiko durch geringe Handelsliquidität und Stop-Loss. Analystenbewertungen wurden angepasst (z. B. BofA-Ziel ca. 88–90 €, Kauf); geopolitische Partnerschaften könnten als Treiber wirken.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,32 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: HENSOLDT AG HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 01.04.2026 / 13:02 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 01.04.2026 / 13:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.