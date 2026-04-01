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    Scherzer & Co. AG: Net Asset Value am 31.03.2026 – Aktuelle Details

    Zum Stichtag 31.03.2026 zeigt das Portfolio ein deutliches Abschlagspotenzial zur Bewertung je Aktie und bündelt zugleich ausgewählte Chancen in zehn Kernbeteiligungen.

    Scherzer & Co. AG: Net Asset Value am 31.03.2026 – Aktuelle Details
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Tageswert der Portfoliopositionen je Aktie zum 31.03.2026: 3,37 EUR; auf Basis des Kurses von 2,56 EUR liegt die Aktie damit rund 24,04% unter dem Inventarwert; Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen, Steuern/Nachbesserungsrechte unberücksichtigt.
    • Zehn größte Aktienpositionen (Stand 31.03.2026, nach Positionsgröße): Rocket Internet SE, Weleda AG PS, Allerthal-Werke AG, 1&1 AG, Horus AG, RM Rheiner Management AG, Data Modul AG, K+S AG, AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur, Clearvise AG.
    • 1&1 AG: stabile Geschäftsentwicklung 2025; Prognose für 2026: EBITDA ~800 Mio. EUR (2025: 689 Mio. EUR like‑for‑like); 2027 und 2028 jeweils +100 Mio. EUR EBITDA erwartet.
    • Data Modul AG: Jahresergebnis 2025 von -4,6 Mio. EUR (2024: +5,6 Mio. EUR); für 2026 wird ein seitwärts gerichteter Umsatz mit insgesamt positivem Jahresergebnis erwartet.
    • Redcare Pharmacy N.V.: nach verhaltenen Wachstums‑ und Margenaussichten für 2026 kam es zu einem deutlichen Kursrückgang der Aktie.
    • K+S AG: nach operativem Gewinnanstieg im Vorjahr werden für 2026 höhere Kalipreise und Absatzmengen erwartet; im März erhöhte Spekulationen über mögliche Düngemittelknappheit (Irankrieg) die Kursvolatilität.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Scherzer

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    ISIN:DE0006942808WKN:694280





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