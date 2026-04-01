Überraschung in Japan: Trotz Iran-Krieg steigt der Optimismus

Das war der höchste Stand seit dem vierten Quartal 2021 und zugleich mehr als von Reuters befragte Ökonomen erwartet hatten. Auch bei den großen Dienstleistern hielt sich die Stimmung mit 36 auf einem Mehrjahreshoch.

Japans große Industriekonzerne zeigen sich trotz des Kriegs im Iran so optimistisch wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Das geht aus der neuen Tankan-Umfrage der Bank of Japan hervor. Der Stimmungsindex für große Hersteller stieg im ersten Quartal auf 17 nach 15 im Vorquartal.

Einen Haken gibt's

Reuters zufolge rechnen die Unternehmen bereits im kommenden Quartal wieder mit einer Eintrübung. Der Grund sind höhere Energiekosten infolge der Blockade in der Straße von Hormus und die wachsende Unsicherheit über Lieferketten und Inflation.

Zugleich zogen die Inflationserwartungen der Unternehmen weiter an. Für die kommenden zwölf Monate erwarten sie im Mittel 2,6 Prozent Teuerung. Für die nächsten drei und fünf Jahre liegt der Wert bei jeweils 2,5 Prozent und damit auf Rekordniveau.

Dass der Gegenwind real ist, zeigt auch die Industrie selbst. Der finale Einkaufsmanagerindex von S&P Global für Japans verarbeitendes Gewerbe fiel im März auf 51,6 nach 53,0 im Februar. Damit wächst die Industrie zwar weiter, aber langsamer. Produktion und Auftragseingänge legten den dritten Monat in Folge zu, verloren aber an Tempo.

Gleichzeitig stiegen die Einkaufspreise so stark wie seit August 2024 nicht mehr. Vor allem der Krieg im Nahen Osten treibt die Energie- und Rohstoffkosten nach oben. Auch der schwache Yen und höhere Löhne erhöhen den Druck.

Für Japan ist das besonders heikel, weil das Land stark von Energieimporten abhängt. Reuters zufolge stammen rund 95 Prozent der japanischen Ölimporte aus dem Nahen Osten. Bereits im März hat Tokio deshalb begonnen, Ölreserven freizugeben, Kraftstoffsubventionen auszuweiten und nach alternativen Bezugsquellen zu suchen. Nach Angaben des japanischen Kabinettsamts könnte schon ein dauerhafter Anstieg des Rohölpreises um zehn Prozent die Verbraucherpreisinflation binnen eines Jahres um bis zu 0,3 Prozentpunkte erhöhen.

Die japanischen Unternehmen sind mit ordentlichen Gewinnen und soliden Geschäften ins Jahr 2026 gestartet. Die Leistung spiegelt sich auch im Leitindex des Landes wider. Der Nikkei 225 stieg seit Jahresanfang um etwa sechs Prozent.

Doch die Umfrage erfasst vor allem den Stand bis März und damit nur den Beginn der jüngsten Eskalation. Die aktuellen Produktionsdaten und der Kostenschub deuten bereits an, dass der Druck zunimmt. Für die Bank of Japan macht das die Lage nicht einfacher. Die Stimmung spricht für Zuversicht. Der Energie-Schock spricht für Vorsicht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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