    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Energie-Schock weggegrinst

    1497 Aufrufe 1497 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überraschung in Japan: Trotz Iran-Krieg steigt der Optimismus

    Japans große Konzerne zeigen sich so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Doch der Iran-Krieg treibt Energiepreise und Kosten nach oben. Hält der Aufschwung wirklich stand?

    Für Sie zusammengefasst
    Energie-Schock weggegrinst - Überraschung in Japan: Trotz Iran-Krieg steigt der Optimismus
    Foto: Unsplash.com

    Japans große Industriekonzerne zeigen sich trotz des Kriegs im Iran so optimistisch wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Das geht aus der neuen Tankan-Umfrage der Bank of Japan hervor. Der Stimmungsindex für große Hersteller stieg im ersten Quartal auf 17 nach 15 im Vorquartal.

    Das war der höchste Stand seit dem vierten Quartal 2021 und zugleich mehr als von Reuters befragte Ökonomen erwartet hatten. Auch bei den großen Dienstleistern hielt sich die Stimmung mit 36 auf einem Mehrjahreshoch.

    Einen Haken gibt's

    Reuters zufolge rechnen die Unternehmen bereits im kommenden Quartal wieder mit einer Eintrübung. Der Grund sind höhere Energiekosten infolge der Blockade in der Straße von Hormus und die wachsende Unsicherheit über Lieferketten und Inflation.

    Zugleich zogen die Inflationserwartungen der Unternehmen weiter an. Für die kommenden zwölf Monate erwarten sie im Mittel 2,6 Prozent Teuerung. Für die nächsten drei und fünf Jahre liegt der Wert bei jeweils 2,5 Prozent und damit auf Rekordniveau.

    Dass der Gegenwind real ist, zeigt auch die Industrie selbst. Der finale Einkaufsmanagerindex von S&P Global für Japans verarbeitendes Gewerbe fiel im März auf 51,6 nach 53,0 im Februar. Damit wächst die Industrie zwar weiter, aber langsamer. Produktion und Auftragseingänge legten den dritten Monat in Folge zu, verloren aber an Tempo.

    Gleichzeitig stiegen die Einkaufspreise so stark wie seit August 2024 nicht mehr. Vor allem der Krieg im Nahen Osten treibt die Energie- und Rohstoffkosten nach oben. Auch der schwache Yen und höhere Löhne erhöhen den Druck.

    Für Japan ist das besonders heikel, weil das Land stark von Energieimporten abhängt. Reuters zufolge stammen rund 95 Prozent der japanischen Ölimporte aus dem Nahen Osten. Bereits im März hat Tokio deshalb begonnen, Ölreserven freizugeben, Kraftstoffsubventionen auszuweiten und nach alternativen Bezugsquellen zu suchen. Nach Angaben des japanischen Kabinettsamts könnte schon ein dauerhafter Anstieg des Rohölpreises um zehn Prozent die Verbraucherpreisinflation binnen eines Jahres um bis zu 0,3 Prozentpunkte erhöhen.

    Die japanischen Unternehmen sind mit ordentlichen Gewinnen und soliden Geschäften ins Jahr 2026 gestartet. Die Leistung spiegelt sich auch im Leitindex des Landes wider. Der Nikkei 225 stieg seit Jahresanfang um etwa sechs Prozent.

    Nikkei 225

    -1,55 %
    -2,51 %
    -9,95 %
    +2,67 %
    +46,38 %
    +85,10 %
    +75,37 %
    +223,69 %
    +412,44 %
    ISIN:JP9010C00002WKN:CG3AA4

    Doch die Umfrage erfasst vor allem den Stand bis März und damit nur den Beginn der jüngsten Eskalation. Die aktuellen Produktionsdaten und der Kostenschub deuten bereits an, dass der Druck zunimmt. Für die Bank of Japan macht das die Lage nicht einfacher. Die Stimmung spricht für Zuversicht. Der Energie-Schock spricht für Vorsicht.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energie-Schock weggegrinst Überraschung in Japan: Trotz Iran-Krieg steigt der Optimismus Japans große Konzerne zeigen sich so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Doch der Iran-Krieg treibt Energiepreise und Kosten nach oben. Hält der Aufschwung wirklich stand?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     