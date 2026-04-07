Neue Perle aus Great Britain
Raspberry Pi: Vom Bastler-Board zur Wachstumsmaschine – Speicherpreise egal!
Explodierende Nachfrage, starke Zahlen und ein Kurssprung von über 40 Prozent: Der Mini-Computer-Pionier Raspberry Pi Holdings plc überrascht die Börse. Doch wie nachhaltig ist der Boom?
- Umsatz steigt 25% auf 323,2 Mio US-Dollar
- Absatz steigt auf 7,6 Millionen Einheiten weltweit
- Halbleiter überholen Boards, Margen steigen
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Aktie von Raspberry Pi Holdings plc vergangene ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Im Londoner Handel schoss der Kurs um mehr als 50 Prozent nach oben. Damit notiert das Papier deutlich über dem Ausgabepreis von 280 Pence beim Börsengang im Juni 2024.
Auslöser ist eine Kombination aus starken Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick. Trotz steigender Speicherkosten sieht sich das Unternehmen auf Kurs, die Markterwartungen für 2026 zu erfüllen und das bei deutlich höheren Umsätzen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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