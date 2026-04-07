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    Neue Perle aus Great Britain

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    Raspberry Pi: Vom Bastler-Board zur Wachstumsmaschine – Speicherpreise egal!

    Explodierende Nachfrage, starke Zahlen und ein Kurssprung von über 40 Prozent: Der Mini-Computer-Pionier Raspberry Pi Holdings plc überrascht die Börse. Doch wie nachhaltig ist der Boom?

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Perle aus Great Britain - Raspberry Pi: Vom Bastler-Board zur Wachstumsmaschine – Speicherpreise egal!
    Foto: DALLE-E

    Die Aktie von Raspberry Pi Holdings plc vergangene ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Im Londoner Handel schoss der Kurs um mehr als 50 Prozent nach oben. Damit notiert das Papier deutlich über dem Ausgabepreis von 280 Pence beim Börsengang im Juni 2024.

    Auslöser ist eine Kombination aus starken Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick. Trotz steigender Speicherkosten sieht sich das Unternehmen auf Kurs, die Markterwartungen für 2026 zu erfüllen  und das bei deutlich höheren Umsätzen.

     

    Wachstum auf breiter Front

    Das Geschäftsjahr 2025 zeigt eindrucksvoll, wie dynamisch sich das Unternehmen entwickelt. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 323,2 Millionen US-Dollar, während der Vorsteuergewinn sogar um 63 Prozent auf 26,5 Millionen US-Dollar zulegte. Auch operativ lief es rund: Das EBITDA verbesserte sich um 25 Prozent auf 46,4 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig kletterte der Absatz auf 7,6 Millionen Einheiten.

    Besonders bemerkenswert ist die strukturelle Verschiebung im Geschäft: Erstmals übertraf das Volumen der Halbleiterprodukte das der klassischen Boards. Damit entwickelt sich das Unternehmen zunehmend in Richtung margenstärkerer Komponenten.

    Mehr als nur Bastelcomputer

    Ursprünglich bekannt geworden als günstiger Einplatinencomputer für Entwickler und Bildung, entwickelt sich Raspberry Pi Holdings plc immer stärker zu einem ernstzunehmenden Player im Industrie- und IoT-Segment.

    Das Geschäftsmodell basiert auf einer engen Verzahnung von Hardware, Software und einer globalen Entwickler-Community. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus zunehmend auf industrielle Anwendungen und OEM-Kunden, die die Technologie in eigene Produkte integrieren.

    Wachstum trotz Gegenwind

    Für 2026 bleibt das Management optimistisch. Die starke Nachfrage aus den USA und China hält an, und auch neue Produkte stoßen auf hohe Akzeptanz. Analysten haben ihre Umsatzprognosen bereits deutlich angehoben.

    Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen. Steigende Speicherpreise könnten die Margen belasten. Das Unternehmen begegnet diesem Druck mit Preisanpassungen, einer breiteren Lieferantenbasis und strategisch aufgebauten Lagerbeständen. CEO Eben Upton setzt zudem auf neue Wachstumsfelder, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz direkt auf den Geräten.

    Mein Tipp: Langfristig aussichtsreich

    Raspberry Pi Holdings plc ist längst mehr als ein Nischenanbieter für Tüftler. Der Konzern wandelt sich zu einem breit aufgestellten Technologieunternehmen mit klarer Industrieorientierung.

    Die Zahlen überzeugen und das Wachstum ist intakt, doch steigende Kosten könnten zur Belastungsprobe werden. Die Entwicklung bei Raspberry könnte der Beginn einer langfristigen Erfolgsstory sein. Wenn die erste Euphorie nach den Zahlen verflogen ist, können Anleger im Bereich von 5 Pfund eine erste Position aufbauen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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