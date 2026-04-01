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    Verbio – Crash oder Chance?

    Verbio ist zur Wochenmitte kräftig unter Druck geraten und hat damit einen Teil Iran-Kriegs-Rally wieder abgegeben – hier bei Gettex. Fundamental gibt es keine nennenswerten Meldungen. Im Gegenteil, Verbio hatte erst am 25. März seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich auf 100 bis 140 Millionen Euro angehoben, nachdem zuvor nur der obere Bereich eines hohen zweistelligen Millionenbetrags in Aussicht gestellt worden war.

    Verbio war zuletzt ein Börsenprofiteur des sprunghaften Anstiegs bei fossilen Energieträgern. Für Verbio ist das Umfeld grundsätzlich günstig, weil hohe Dieselpreise die wirtschaftliche Attraktivität alternativer Kraftstoffe wie Biomethan verbessern. 

    Die Aktie hängt damit natürlich auch an der Geopolitik, wobei offen ist, inwieweit Energiepreise zum Vorkriegsniveau zurück kehren können. 

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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