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    Aktien im Comeback-Modus

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    Vom Minus zur Mega-Rallye: Wall Street setzt auf diese Gewinner

    Nach heftigen Verlusten im März sehen Analysten bei Carnival, Micron und Co. massive Aufholchancen. Die Kurse könnten bald kräftig steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktien im Comeback-Modus - Vom Minus zur Mega-Rallye: Wall Street setzt auf diese Gewinner
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

    Der März brachte Anlegern einen heftigen Schock. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sorgten für starke Schwankungen an der Wall Street. Der Cboe Volatility Index, der als Angstbarometer der Märkte gilt, stieg über 30. Unter den elf S&P 500-Sektoren konnte nur die Energiebranche zulegen. Grund dafür sind stark steigende Ölpreise infolge des Konflikts im Nahen Osten wie CNBC berichtet.

    Carnival: Risiko, aber viel Aufholpotenzial

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    Besonders hart getroffen wurde die Kreuzfahrtbranche. Carnival sank im März um 24 Prozent. Dennoch sehen Analysten Chancen: Das durchschnittliche Kursziel der Wall-Street-Analysten liegt laut Daten von Seeking Alpha bei 34,95 US-Dollar.

    Carnival Corporation

    -3,54 %
    +4,35 %
    -7,10 %
    -16,02 %
    +40,11 %
    +157,17 %
    -7,77 %
    -51,44 %
    +455,82 %
    ISIN:PA1436583006WKN:120100

    HSBC stufte die Aktie zuletzt von "halten" auf "kaufen" hoch. Analystin Meredith Prichard Jensen erklärte: "Wir erkennen an, dass die kurzfristige Ertragsunsicherheit im Vergleich zu Wettbewerbern wie RCL, die von einer Absicherung durch Derivate profitieren, größer ist; da unsere neuen Schätzungen jedoch mit der Einschätzung von HSBC House übereinstimmen, wonach die Ölpreise kurzfristig zwar erhebliche, aber vorübergehende Auswirkungen haben dürften, werden die Carnival-Aktien mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den historischen Bewertungskennzahlen gehandelt." Jensen korrigierte ihr Kursziel auf 30,10 US-Dollar.

    Micron: Technologiewerte erholen sich

    Auch der Halbleiterhersteller Micron fiel im März um 22 Prozent. Trotz des Rückgangs sehen Analysten großes Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 525,48 US-Dollar.

    Micron Technology

    -0,45 %
    +2,46 %
    -3,62 %
    +17,32 %
    +392,51 %
    +514,05 %
    +290,41 %
    +3.290,09 %
    +890,08 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020

    Citi bestätigte seine Kaufempfehlung, senkte aber das Kursziel von 510 US-Dollar auf 425 US-Dollar. Analyst Atif Malik erläuterte: "Wir senken unser Kursziel für Micron, um dem jüngsten Rückgang der DRAM-Spotpreise Rechnung zu tragen. Die Preise für gängige DDR5-DRAM-Produkte mit 16 GB sind seit der Veröffentlichung des Micron-Berichts um etwa 6 Prozent gefallen.Allerdings haben Micron und andere Speicherhersteller Verhandlungen mit den Hyperscalern über strategische oder langfristige Vereinbarungen mit einer Laufzeit von 3 bis 5 Jahren aufgenommen, um Basisvolumina, Vorauszahlungen und Anpassungen der vierteljährlichen Preise an die Marktbedingungen festzuschreiben, was unserer Ansicht nach die Vertragspreise stützen dürfte."

    Weitere Chancen: Fair Isaac und Axon Enterprise

    Neben Carnival und Micron stehen auch Fair Isaac und Axon Enterprise auf der Liste der Aktien mit starker Erholungschance. Fair Isaac verlor im März 26 Prozent, während Axon Enterprise um 24 Prozent nachgab. Analysten sehen bei beiden Titeln noch deutliche Aufwärtspotenziale.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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